Pallavolo femminile A1, stasera in campo Novara e Conegliano. Oggi giovedì 12 Dicembre alle ore 20,30 sono in programma i due incontri della 9.a di andata che non si erano disputati per gli impegni nel Mondiale per club.

Derby piemontese, Novara in casa attende Chieri , partita importante per entrambe, c’e’ bisogno di fare punti. Gli obiettivi di stagione per le due squadre sono chiaramente diversi, la rincorsa alla testa della classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione le priorita’ che si incroceranno questa sera.

Queste le parole del direttore generale di Novara Enrico Marchioni che presenta il match di stasera : ” Torniamo a immergerci nel campionato italiano dopo la bellissima avventura cinese, lo facciamo con la consapevolezza che la settimana al Mondiale per Club ci abbia regalato nuove certezze e nuova fiducia ma anche coscienti che i prossimi impegni siano fondamentali per noi e per la classifica, in vista del tabellone della Coppa Italia. Chieri e’ il primo atto di questo nuovo “tour de force” che finira’ il 26 dicembre, all’importanza della posta in palio va aggiunta anche il fascino di un match che, come ogni derby, e’ molto sentito da entrambe le piazze. ”

Novara si era presentata al Mondiale per club non nel suo momento migliore. Erano arrivate da poco infatti le sconfitte casalinghe contro Monza e quella di Champions League in trasferta contro lo Stoccarda.

Come ha sottolineato il direttore generale Marchioni l’avventura cinese ha dato una iniezione di fiducia non da poco alla squadra di Massimo Barbolini che ora pero’ deve cominciare a correre in campionato . Conegliano e’ in forma strepitosa , bisogna fare punti e vincere non solo per accorciare le distanze ma anche per far capire alle pantere che Novara e’ ancora una rivale agguerritissima per lo scudetto.

Conegliano torna in campionato da campione del Mondo

Conegliano torna in campionato da campione del Mondo. Le pantere questa sera sono attese dalla trasferta di Perugia. Una sfida non semplice, una partita a pochi giorni dal rientro da una trasferta a migliaia di chilometri non e’ certo facile, dall’altra parte della rete ci sara’ poi Perugia che ha bisogno di punti per provare ad agganciare Caserta attualmente al penultimo posto.

Giocare ancora con l’adrenalina in corpo per essere salite sul tetto del mondo dara’ nello stesso tempo una grande carica alle ragazze di coach Daniele Santarelli che stanno facendo una stagione straordinaria. Gia’ due trofei messi in bacheca, Supercoppa italiana e Mondiale per club, dominio in campionato, buona partenza in Champions League. Un inizio migliore non si poteva sognare, c’e’ ora da continuare questa striscia positiva.

Perugia sta lottando in questo campionato per difendere la categoria, i giochi sono ancora apertissimi, l’occasione questa sera di ben figurare di fronte alle campionesse del mondo si deve trasformare in carica positiva .

Si recupera dunque oggi 12 Dicembre alle 20,30 per queste quattro squadre la 9.a di andata campionato pallavolo femminile A1.

La domenica del Mondiale per club ha regalato alla pallavolo italiana una grande gioia, siamo saliti sul tetto del mondo e dimostrato ancora una volta che la nostra pallavolo sta attraversando uno straordinario momento.