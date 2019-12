Pallavolo femminile A1. Tegola per Scandicci, dopo la sconfitta rimediata ieri in casa contro Busto Arsizio , un’altra brutta notizia per la squadra toscana che dovra’ fare a meno di Lucia Bosetti per l’intera stagione.

La giocatrice grande protagonista di Scandicci e della nazionale azzurra verra’ infatti sottoposta ad un intervento chirurgico alla spalla destra che la costringera’ a saltare il resto del campionato.

L’augurio naturalmente da parte di tutti e’ che Lucia Bosetti possa tornare il prima posssibile a calcare i campi.

Non e’ un momento semplice per la Savino Del Bene che in questa stagione ha alternato luci ed ombre.

Buonissimo l’avvio di Champions League, due vittorie nelle prime due uscite, altalenante il percorso in campionato, sono gia’ molti i punti di distacco da Conegliano leader in classifica.

Una difficolta’ in piu’ per la squadra di Marco Mencarelli fare a meno di una campionessa del livello di Lucia Bosetti, una delle artefici del fantastico percorso della nazionale azzurra dell’ultimo biennio.

Servira’ tornare a vincere per non perdere l’entusiasmo che ha accompagnato in Estate la costruzione di questa squadra.

Le belle vittorie in Champions League fanno capire come il potenziale ci sia, l’auspicio e’ che anche in Italia la squadra possa tornare a volare.