Pallavolo femminile A2, i risultati del 29 Dicembre

Pallavolo femminile A2, mentre la serie A1 femminile si e’ fermata con l’ultima partita del girone di andata coincisa con Santo Stefano, si riprenderà ora a meta’ Gennaio, e’ scesa in campo ieri 29 Dicembre la serie A2 per la 6.a giornata di ritorno della Regular Season .

Questi i risultati partendo dal Girone A:

Club Italia Crai -Volley Soverato 2-3 ( 25-21, 20-25, 25-27, 25-23, 8-15)

Eurospin Ford Sara Pinerolo -Itas Citta’ Fiera Martignacco 3-2 ( 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-13)

Cda Talmassons -Green Warriors Sassuolo 3-1 ( 19-25, 25-18, 25-20, 25-15)

Omag San Giovanni in Marignano-Cuore di Mamma Cutrofiano 2-3 ( 26-24, 24-26, 31-29, 18-25, 13-15)

Exacer Montale-Geovillage Hermaea Olbia 2-3 ( 25-21, 17-25, 25-27, 25-19, 11-15)

Una giornata caratterizzata da partite combattutissime, quattro sfide su cinque finite al quinto set, e nella quale spicca la vittoria in trasferta di Cutrofiano sul campo della capolista.

Questa la classifica del Girone A:

San Giovanni in Marignano 42, Soverato 32, Pinerolo 27, Club Italia 21, Martignacco 20, Olbia 19, Talmassons 17, Cutrofiano 17, Montale 16, Sassuolo 14.

Vediamo ora i risultati del Girone B :

Roana CBF H.R Macerata-Delta Informatica Trentino 1-3 ( 20-25, 25-22, 22-25, 23-25)

Barricalla Cus Torino -Lpm Bam Mondovì 3-2 (19-25, 25-18, 25-18, 19-25, 15-7 )

Futura Volley Giovanni Busto Arsizio – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-2 ( 25-21, 25-23, 18-25, 22-25, 20-18 )

Acqua e Sapone Roma Volley Club – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-1 ( 27-25, 25-13, 18-25, 25-21 )

Sigel Marsala-P2P Smilers Baronissi 2-3 ( 20-25, 25-23, 24-26, 28-26, 11-15 )

Con la vittoria in trasferta a Macerata salgono a 11 i punti di distacco della capolista Trento dalla seconda in classifica Mondovì.

Questa la classifica completa del Girone B :

Trento 41, Mondovì 30, Ravenna 28, Montecchio 25, Macerata 23, Busto Arsizio 23, Torino 22, Roma 13, Baronissi 10, Marsala 10.