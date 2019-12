Pallavolo femminile, formula e tabellone di Coppa Italia A1

Pallavolo femminile, formula e tabellone di Coppa Italia : la giornata di Santo Stefano coincisa con l’ultimo turno di andata ha definito accoppiamenti e tabellone della prossima edizione della Coppa Italia di serie A1.

La formula della Coppa Italia 2019/20 prevede che a parteciparvi siano le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season accoppiate secondo gli abbinamenti 1.a vs 8.a, 4.a vs 5.a, 2.a vs 7.a, 3.a vs 6.a .

I quarti di finale si disputano in gara secca in casa della squadra con migliore posizione in classifica, le quattro vincenti giocheranno la Final Four.

Questo il tabellone :

Conegliano-Chieri

Scandicci-Casalmaggiore

Busto Arsizio Firenze

Novara-Monza

I quarti di finale si disputeranno nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio , la Final Four al Palayamamay nel week end del 1-2 Febbraio .

Il primo trofeo del nuovo anno, la Coppa Italia serie A1 vinta lo scorso anno da Novara e’ certamente un obiettivo importante al quale le squadre tengono molto.

Conegliano ha dichiarato di voler provare a vincere tutto in questa stagione, vedremo se le pantere riusciranno a ottenere il terzo titolo di quest’anno dopo la Supercoppa italiana e il Mondiale per club. Le avversarie non rimarranno certo a guardare, squadre come Novara e Scandicci in netta ripresa e Busto Arsizo protagonista, nonostante la bruttissima partita del Palaverde a Santo Stefano, di un grande girone di andata, potrebbero creare piu’ di un’insidia .