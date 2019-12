Pallavolo femminile, le farfalle di Busto volano anche in Europa

Pallavolo femminile, le farfalle di Busto Arsizio volano anche in Europa. Il ritorno dei sedicesimi di finale ha visto le ragazze di coach Stefano Lavarini imporsi 0-3 (21-25, 18-25, 19-25) sul campo del VK Up Olomuc dopo il 3-0 casalingo.

Un momento magico per Busto Arsizio che con questa vittoria vola agli ottavi di finale di Cev Cup dove affrontera’ le polacche del Developres SkyRes RZESZOW .

Queste le parole di Francesca Villani : ” Abbiamo imposto il nostro gioco dall’inizio, abbiamo avuto qualche calo dovuto al loro buon livello in battuta; l’importante era vincere con un risultato netto e centrare velocemente la qualificazione agli ottavi perche’ ora dobbiamo rituffarci subito nel campionato . Ripenseremo alla Cev verso la fine di gennaio . ”

E’ gia’ proiettata dopo questa vittoria Francesca Villani al campionato. Giusto farlo, Busto Arsizio sta vivendo un momento straordinario che attraverso una serie di vittorie in regular season l’ha portata a soli tre punti di distacco da Conegliano leader della classifica.

Visto e considerato che le pantere hanno avuto un inizio di stagione impressionante e’ ancora piu’ evidente l’importanza del lavoro fatto fino a questo momento da Orro e compagne.

Ora inizia una fase cruciale, domenica in casa arriva Filottrano e il 26 Dicembre riflettori puntati sullo scontro diretto contro Conegliano al Palaverde.