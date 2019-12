Pallavolo femminile, l’Italia con i club ha dominato in Europa e nel Mondo. Questo ci raccontano i risultati raggiunti negli ultimi mesi dalle nostre squadre.

Se a Maggio, a Berlino, la finale di Champions League era tutta italiana con Conegliano e Novara pronte a contendersi la coppa, nel Mondiale per club pallavolo femminile queste due squadre sono state grandi protagoniste.

Un 2019 che ha visto Novara vincere la Champions League e Conegliano il Mondiale per club, due prestigiosissime affermazioni che hanno arrichito le bacheche di queste due grandi societa’.

Il nostro movimento sia a livello di squadre di club , sia a livello di Nazionale, sta raggiungendo risultati straordinari .

Un 2020 ricchissimo di appuntamenti importanti ci aspetta, le nostre squadre vorranno difendere i trofei conquistati e provare a vincere quelli sfuggiti di mano, poi ci sara’ l’Olimpiade di Tokyo 2020 che tutti i tifosi azzurri sperano possa regalare grandi emozioni.

Ora e’ tempo di godersi i risultati appena raggiunti, nel Mondiale per club un primo e un quarto posto, Conegliano ha confermato lo straordinario inizio di stagione che l’ha vista sempre vincere e Novara e’ riuscita a fare un’ottima figura uscendo da un periodo non felice tra campionato e Champions League.

Abbiamo ottime giocatrici e ottimi allenatori, gli ingredienti per continuare a toglierci grandi soddisfazioni ci sono tutti.