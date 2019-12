Pallavolo maschile, dopo il Mondiale altro importante evento per Torino. La FIVB ha infatti ufficializzato che le finali della Volleyball Nations League Maschile si svolgeranno nel capoluogo piemontese dal 1 al 5 Luglio 2020.

Queste le parole del Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo : ” La Federazione Italiana Pallavolo e’ lieta del fatto che le finali maschili della VNL 2020 si disputeranno a Torino, come comunicato oggi dalla FIVB. Sono sicuro che il capoluogo piemontese e il Pala Alpitour saranno all’altezza dell’evento, tutti noi infatti, abbiamo ancora negli occhi lo straordinario successo di pubblico delle finali del Campionato Mondiale maschile 2018. ”

Dopo il Mondiale altro importante evento per Torino dunque. Una soddisfazione per l’intero nostro Paese che ospitera’ un evento di alto prestigio.

Un 2020 ricco di eventi sportivi per la pallavolo, il grande appuntamento le Olimpiadi di Tokyo . La Volleyball Nations League rappresentera’ certamente una tappa di avvicinamento all’evento molto importante. Gli azzurri sono gia’ qualificati per le Olimpiadi, c’e’ la speranza di tutto il tifo italiano cle la Nazionale di Chicco Blengini possa regalarci grandi emozioni, non sara’ semplice ma certamente la nostra squadra vorra’ ricoprire un ruolo da protagonista.

Torino ha gia’ manifestato in occasione del Mondiale pallavolo maschile 2018 grandissima partecipazione, la scelta come sede delle finali della VNL non e’ certo casuale.