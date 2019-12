Volley, Lube Civitanova-Zenit Kazan: dove vedere Mondiale per Club oggi 5 dicembre

Questa sera alle 22 ora italiana (le 18 locali) Lube-Civitanova-Zenit Kazan si sfideranno al Ginasio Divino Braga di Betim (Brasile), per la terza ed ultima giornata del girone unico del Mondiale per Club di volley.

Lube Civitanova-Zenit Kazan, presentazione del match

I marchigiani sono ad un passo dal vincere il Round Robin grazie alle due vittorie schiaccianti contro i qatarioti dell’Al-Rayyan Sports (25-16, 25-18, 25-13) e contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (25-23, 30-28, 25-15); nel match di questa sera basterà vincere un set per terminare al primo posto ed avere così la semifinale di sabato abbordabile, visto che incontrerebbero quasi sicuramente la squadra qatariota.

Lo Zenit Kazan invece ha perso piuttosto nettamente contro i brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) e poi battuto l’Al-Rayyan Sports per 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-21). Dunque a meno di una vittoria schiacciante contro la Lube Civitanova, i russi dovrebbero terminare il raggruppamento al secondo/terzo posto e dunque nella semifinale di sabato dovranno giocare contro i brasiliani padrone di casa.

Ricordiamo che in questa edizione partecipano solamente queste quattro squadra e alla fine dell’ultima giornata (l’ultimo match in ordine cronologico sarà tra brasiliani e qatarioti), si stilerà la classifica finale dove la prima classificata giocherà la semifinale con la quarta, mentre la seconda contro la terza.

Lo Zenit Kazan di coach Vladimir Alenko nel 2017 vinsero il Mondiale per Club battendo in finale proprio i marchigiani per 3-0, mentre nell’edizione precedente i marchigiani si sono presi la rivincita anche se nel girone di qualificazione vincendo per 3-2, sconfitta che è costata alla squadra russa l’eliminazione prematura. Ma la grande impresa la formazione italiana l’ha ottenuta lo scorso maggio quando nella finale della CEV Champions League si è imposta per 3-1 laureandosi campione d’Europa. Dunque una sfida infinita quella tra i due club che anche quest’oggi si daranno battaglia per cercare di prevalere; le stelle della squadra russa sono due vecchie conoscenze del campionato italiano, ovvero lo schiacciatore francese Earvin Ngapeth (quattro stagioni a Modena) e l’opposto bulgaro, Tsvetan Sokolov che ha giocato con la Lube negli ultimi tre anni.

Nei rispettivi campionati, la formazione italiana è saldamente prima in classifica con dieci vittorie in altrettanti incontri, mentre la squadra russa con sei vittorie e due sconfitte si trova al terzo posto in coabitazione con Zenit San Pietroburgo e Novyi Urengoy.

Lube Civitanova-Zenit Kazan, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del Mondiale per Club tra Lube Civitanova-Zenit Kazan (inizio alle 22 ora italiana) sarà visibile sia su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder) che su Sky Sport Arena HD (ch. 204), con collegamento partire dalle ore 21.50; la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Stefano Locatelli con il commento tecnico del pallavolista Matteo Piano.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.