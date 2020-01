Cev Cup Pallavolo Maschile, Modena – Ostrava: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 29 gennaio

PALLAVOLO MASCHILE CEV CUP 2019/20

Il giorno 29 gennaio la Leo Shoes Modena sfida il VK Ostrava nell’andata degli ottavi di finale della Cev Cup. Modena ha ottenuto la qualificazione battendo l‘Olympiakos sia nel match di andata che nel match di ritorno, dove ha strappato la vittoria nel match di andata, in Grecia, solo al tie break in un match combattuto fino all’ultima palla con i seguenti parziali: 34-32, 17-25, 38-36, 19-25, 15-17. Nel match di ritorno al PalaPanini la situazione cambia, i padroni di casa mettono in cassaforte la qualificazione con un secco 3 a o con i seguenti parziali: 25-18, 25-22, 25-22. Per la squadra Ceca la situazione è un po diversa. Nel match d’andata, giocato nelle mure amiche, perde al tie break contro la Sk Zadruga Aich/Dobs, squadra Austriaca che milita nel campionato di Bundesliga 1, con i seguenti parziali:

23-25, 25-17, 22-25, 27-25, 7-15. Nel match di ritorno, contro ogni pronostico, la squadra Ceca vince per 3 a 0 e si qualifica in rimonta agli ottavi di finale con i seguenti parziali: 23-25, 25-27, 19-25. Modena arriva a questo match con una grande iniezione di fiducia, maturata dalla fresca qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e le quattro vittorie consecutive in campionato, mentre il VK Ostrava naviga in un periodo buio, si trova al settimo posto in classifica ed è appena uscita dalla Czech Cup (Coppa nazionale della Repubblica Ceca). Staremo a vedere come finirà il match.

NON è prevista diretta tv o diretta streaming, a meno di novità (che comunicheremo) nel match che si disputerà al PalaPanini di Modena alle ore 20:30.

GLI ALTRI OTTAVI DI FINALE

Lokomotiv Novosibirsk – Draisma Dynamo (28/01 ore 13:00)

Gazelec FCO Ajaccio – Mladost Brcko (28/01 ore 20:00)

Galatasaray – C. S. Arcada Galati (29/01 ore 17:00)

Barkom Kazhany Lviv – AlpenVolleys Haching (29/01 ore 18:00)

United Volleys Rhein Main – Arkas Spor (29/01 ore 19:30)

HAOK Mladost – Lindemans Aalst (29/01 ore 20:00)

Budvanska Rivijera Budva – Zenit St. Petersburg (30/01 ore 18:00)

