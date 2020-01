Champions League pallavolo femminile, bene Conegliano e Scandicci

Champions League pallavolo femminile , bene Scandicci e Conegliano che vincono in Europa e continuano la loro corsa. Ieri sera si sono giocate le quarte gare dei gironi.

Se in campionato Scandicci zoppica un po’ troppo spesso, lo stesso non si puo’ certo dire in Champions League. Ieri le ragazze di coach Luca Cristofani hanno vinto in cinque set in trasferta in Russia contro la Lokomotiv Kaliningrad ( 17-25, 25-23, 21-25, 25-16, 12-15). Brave le toscane a rialzare la testa dopo un quarto set pesantissimo, due punti molto importanti che consentono a Scandicci di guidare il gruppo B a quota 10 punti.

Vittoria casalinga per Conegliano che nel gruppo D supera le rumene dell’Alba Blaj 3-0 (25-16, 25-16 25-17 ) .

Ennesimo successo per le pantere che ora guidano al primo posto il girone a quota 11 punti , secondo le francesi del Nantes a 9 punti.

Questa sera toccherà alla terza italiana scendere in campo per la Champions League pallavolo femminile. Novara in casa alle 20,30 attenderà le tedesche dello Stoccarda che le avevano battute all’andata.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini vogliono continuare la striscia positiva di risultati iniziati dopo la bella parentesi del Mondiale per club. Sembra che le piemontesi stiano progressivamente tornando sui propri livelli, questa sensazione questa sera va confermata perché difendere la Champions League conquistata lo scorso maggio è uno dei grandi obiettivi di stagione.