Champions League pallavolo femminile, vince anche Novara dopo i successi di mercoledì di Scandicci e Conegliano. In casa di fronte al proprio pubblico Chirichella e compagne hanno superato le tedesche dello Stoccarda 3-0 ( 25-11, 25-22, 25-19) e guidano ora il Girone C a quota 8 punti insieme al Lodz, subito dietro lo Stoccarda a 7 punti.

Un girone quindi molto combattuto e tre punti importantissimi ottenuti dalle piemontesi che vogliono difendere la Champions League pallavolo femminile vinta in finale lo scorso maggio contro Conegliano.

Queste le parole di coach Massimo Barbolini al termine del match : ” Non e’ stato facile, nonostante il punteggio, tranne il primo set che e’ stato praticamente fotocopia di quello dell’andata. Dal secondo set Stoccarda ha sbagliato poco, sono state brave le ragazze ad avere pazienza. Giochiamo sempre con la spada di Damocle sulla testa, perchè ci basta perdere un match e siamo fuori; avevamo tre finali da giocare, una è andata, ci giochiamo le altre due. Essere tra le prime otto d’Europa per il terzo anno consecutivo sarebbe un bel risultato. A Odessa non sarà facile, loro in casa giocano molto meglio e sia Stoccarda sia Lodz hanno faticato molto. Sono tutte partite difficili, speriamo di continuare a crescere così. ”

Mette in guardia quindi Massimo Barbolini le proprie ragazze dalla trasferta contro il Khimik attualmete ultima con un solo punto, quella sarà per Novara una partita da vincere assolutamente per non lasciare punti per strada. Le sette vittorie consecutive dell’ultimo periodo lasciano comunque ben sperare, sembra proprio che la squadra stia tornando sui livelli della scorsa stagione.