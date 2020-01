Champions League Pallavolo, Fenerbahce-Trento: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 30 gennaio

CHAMPIONS LEAGUE PALLAVOLO MASCHILE, L’ITAS TRENTINO SFIDA IL FENERBAHCE

L’Itas Trentino dopo il derby contro la Cucine Lube Civitanova ritorna a giocare un match di Champions League e lo farà a Istanbul contro il Fenerbahce Hdi Sigorta Istanbul il 30 gennaio alle ore 16:00 (orario italiano). Altra trasferta consecutiva per l’Itas Trentino che archiviata l’ultima partita del girone di andata contro Civitanova, il giorno 28 gennaio è partita alla volta di Istanbul per la prima gara del girone di ritorno. Per Trento è la sesta volta nella sua storia che gioca un match in Turchia, precisamente la terza volta a Istanbul, dove ha incontrato una sola volta il Fenerbahce nella semifinale di ritorno di Coppa Cev che finì con il risultato di 3 a 2 a favore del team turco. Però, Trento ha un ultimo ricordo positivo della Turchia e precisamente di 308 giorni prima di questo match e si tratta della vittoria della CEV cup 2019 contro il Galatasaray per 3 a 2. Nel match di andata la squadra allenata da Lorenzetti ha un pò sottovalutato il valore dei turchi ritrovandosi sotto 2 a 0, ma per fortuna Trento ha iniziato a giocare ed ha vinto il match al tie break. Questo match Trento dovrà prenderlo con il piglio giusto, anche perché è seconda nel girone ed è ancora in corsa per passare la Pool A o come prima o come migliore seconda. Il match sarà visibile in streaming su DAZN.

CLASSIFICA POOL A

Cucine Lube Civitanova 12 (4 vittorie)

Itas Trentino* 5 (2 vittorie ma 1 al tie break)

Ceske Budejovice 2 (1 vittoria al tie break)

Fenerbahce Sigorta Instabul *2 (2 sconfitte al tie break)

* 1 match in meno