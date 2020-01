Champions League Pallavolo Maschile, la Cucine Lube Civitanova batte 3-1 il Budejovice

Pallavolo Maschile, la Cucine Lube Civitanova fa 4 su 4 in Champions League

Nella serata di martedì 28 gennaio nel match disputato all’ Eurosuole Forum di Civitanova alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova batte per 3 a 1 il Ceske Budejovice. Con questa vittoria fa poker in Champions restando al primo posto della Pool A con 12 punti a +7 dalla seconda in classifica che è l’altra squadra italiana ovvero l’Itas Trentino. Nel match contro i cechi i cucinieri hanno tenuto sempre il controllo ( 10 muri, 6 ace e 57 % in attacco), eccetto un black out nel finale di terzo set dove concedono il set per poi vincere il quarto e chiudere la partita. Fefe De Giorgi mette in campo un super Jiri Kovar per sostituire Leal, fermo ai box per una lombalgia. Jiri ripaga con una super prestazione la fiducia del coach mettendo a referto 20 punti di cui 3 ace e il 62 % in attacco e così votato MVP del match.

ECCO LE PAROLE DI JIRI KOVAR ALLA FINE DEL MATCH: « Servivano tre punti e sono arrivati, per la classifica e per noi che giochiamo un po’ meno, fa sempre piacere ritrovare ritmo partita: ci prendiamo questa vittoria e pensiamo alla gara di SuperLega di domenica con Verona. Il calo nel terzo set? E’ un punto su cui stiamo lavorando, non è la prima volta che ci succede e dobbiamo chiudere la gare quando è il momento giusto, per non mettere in gioco gli avversari ».

TABELLINO DEL MATCH

CUCINE LUBE CIVITANOVA – JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE 3-1 (25-21, 25-19, 21-25, 25-19)

– Cucine Lube Civitanova: D’Hulst 1, Bruno 0, Anzani 0, Kovar 20, Marchisio (L), Juantorena 1, Massari 10, Rychlicki 14, Simon 11, Bieniek 11, Balaso (L). N.E. De Silvestre, Diamantini, Ferri. ALL. De Giorgi. Jihostrij Cescke Budejovice: Mach 2, Krestan 0, Michalek 3, Ondrovic3, De Amo Fernandez 3, Krystof (L), Todua 3, Fila 9, Sotola 20, Zmrhal 11. N.E. Koranda, Piskacek. ALL. Dvorak.

ARBITRI: Kovalchuk, Bernstrom

DURATA SET: 24′, 25′, 27′, 26′; TOT: 102′.

MVP: Kovar (Cucine Lube Civitanova)