Champions League Pallavolo, Perugia-Tours: streaming e diretta tv,dove vedere il match del 29 gennaio

Pallavolo Maschile

Il 29 gennaio, la Sir Sicoma Monini Perugia ospiterà la squadra francese Tours nella prima giornata di ritorno della Pool D della Champions League. I perugini si trovano in testa al girone con punteggio pieno, con 3 vittorie e solo due set persi nelle due vittorie per 3 a 1 contro il Benfica e la VEVRA Warszawa Orlen Paliwa. Sotto il Perugia è tutto aperto per il secondo posto perché tutti e tre i team sono a tre punti e quindi se Perugia vincerà, sarà matematicamente prima del girone con due gare di anticipo. Nella gara di andata disputata in Francia a Tours il giorno 11 dicembre 2019, Perugia ha vinto per 3 a 0 con i parziali di 30-28, 25-19, 25-18.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRA

La Sir Sicoma Monini Perugia. o come conosciuta nel campionato italiano con il nome Sir Safety Conad Perugia, arriva da un periodo di grazia dove l’ultima sconfitta risale al giorno 10 novembre nella sconfitta per 3 a 1 contro la Cucine Lube Civitanova. Perugia nell’ultima partita ha portato a casa il big match contro l’Allianz Milano con il risultato di 3 a 0 con un super Atanasijevic e un super Leon fresco di rinnovo. La squadra francese, il Tours VB, si trova seconda in classifica nel campionato di Ligue A a soli 3 punti dalla vetta, e arriva dall’ultimo match perso in casa contro il Chaumont 52 per 3 a 1 dopo aver realizzato una striscia di 6 vittorie consecutive tra Champions e Campionato (5 di campionato e una sola di Champions). Il match che si disputerà al PalaBarton sarà visibile in streaming su DAZN.

CLASSIFICA POOL D

Sir Sicoma Monini Perugia 9

VEVRA Warszawa Orlen Paliwa 3

Benfica 3

Tours VB 3

L’altro match della Pool D è tra Vevra Warszawa Orlen Paliwa e Benfica che si disputerà a Warsaw, in Polonia, alle ore 19:00.