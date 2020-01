Coppa Italia femminile A2, ecco le quattro semifinaliste

Coppa Italia pallavolo femminile A2, si sono giocati ieri sera i quarti di finale tra le otto squadre che avevano chiuso ai primi quattro posti i gironi di Regular Season .

La Omag San Giovanni in Marignano ha battuto in casa per 3-0 (25-20, 29-27, 25-18) la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Hanno provato ad opporre resistenza le lombarde soprattutto nel secondo set ma a volare in semifinale e’ San Giovanni in Marignano.

Altro successo casalingo per Lpm Bam Mondovì che supera Eurospin Ford Sara Pinerolo 3-1 ( 25-17, 19-25, 25-22, 25-18) e per la Delta Informatica Trentino che vince in tre set contro Itas Citta’ Fiera Martignacco ( 25-22, 25-18, 25-18).

Unica squadra in questi quarti di finale ad invertire il vantaggio del fattore campo e’ stata la Conad Olimpia Teodora Ravenna che passa il turno in trasferta contro Volley Soverato . Successo per 0-3 ( 19-25, 18-25, 19-25) e biglietto per le semifinali messo in cassaforte.

Ci si tuffa ora quindi nel clima semifinali che si giocheranno domenica 26 gennaio alle ore 17.

San Giovanni in Marignano in casa affrontera’ Mondovì mentre Ravenna e’ attesa dalla trasferta contro la Delta Informatica Trentino.

Le due squadre che usciranno vincitrici domenica andranno a contendersi l’assegnazione della Coppa Italia pallavolo femminile A2 nella splendida cornice del Palayamamay che sara’ il teatro anche delle Final Four Coppa Italia pallavolo femminile A1.