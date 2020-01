Coppa Italia pallavolo femminile A1, il programma dei quarti di finale che si giocheranno in gara unica prevede partite che si svolgeranno domani mercoledì 29 gennaio alle 20,30 .

Partiamo dalle campionesse d’Italia e el mondo dell’Imoco Volley Conegliano che in casa al Palaverde attendono Chieri. Sfida certamente proibitiva sulla carta per le piemontesi che dovranno fare la partita dell’anno per centrare le Final Four.

La detentrice della Coppa Italia 2019 Novara in casa giocherà contro Monza che arriva al match dopo la sconfitta casalinga in campionato contro Cuneo.

Sfida tutta da seguire quella tra Scandicci e Casalmaggiore, le toscane puntano alla Coppa Italia pallavolo femminile A1 come uno dei grandi obiettivi di stagione.

Chiude il quadro di questi quarti di finale la partita tra Busto Arsizio e Firenze . Le farfalle al Palayamamay proveranno a centrare il traguardo delle Final Four che giocherebbero in casa.

Le quattro vincitrici disputeranno per l’appunto le Final Four al Palayamamay nel week-end del 1 e 2 febbraio.

Fare pronostici non e’ facile, certo Conegliano Novara Busto e Scandicci hanno alla portata il passaggio del turno , probabilmente la partita più in bilico sarà quella tra Scandicci e Casalmaggiore, il caldo pubblico toscano potrebbe fare la differenza.

Domani sera mercoledì 29 gennaio scopriremo le quattro protagoniste della Final Four.