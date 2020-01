Coppa Italia pallavolo femminile A1, la grande delusione nelle dichiarazioni di Barbolini e’ evidente dopo l’uscita della sua Novara dalla competizione.

Nei quarti di finale che si sono giocati mercoledì sera certamente il risultato a sorpresa è stata l’eliminazione delle piemontesi che in casa hanno perso contro Monza.

Un match iniziato alla grande con il primo parziale vinto dalle padrone di casa addirittura per 25-12, poi è calata la notte e a centrare l’accesso alla Final Four del Palayamamay è stata Monza.

Un tonfo pesante e inaspettato in un periodo che aveva visto Chirichella e compagne vincere otto gare consecutive. Le detentrici della Coppa Italia pallavolo femminile A1 assisteranno alle Final Four da spettatrici e avranno il tempo per pensare agli errori commessi.

Queste le parole di coach Massimo Barbolini al termine del match perso contro Monza: ” C’e’ rammarico per aver giocato bene solo il primo set mentre Monza è cresciuta nel corso del match. Abbiamo mancato la qualificazione alle finali di Coppa Italia, ora dobbiamo voltare pagina e concentrarci sulla partita importante di Champions League in programma in Ucraina. Anche in quel caso servirà una vittoria per non rischiare l’eliminazione e sarà una partita molto più insidiosa di quella dell’andata. ”