Coppa Italia pallavolo femminile A1, si assegna il primo trofeo del 2020 domenica 2 febbraio al Palayamamay. Sale l’attesa per la Final Four di Busto Arsizio che vedrà Conegliano, Monza, Scandicci e le padrone di casa affrontarsi per la conquista di questo prestigioso trofeo.

La detentrice della Coppa, Novara, a sorpresa ha salutato la competizione perdendo il quarto di finale in casa contro Monza. Una grandissima prova per le ragazze di coach Parisi che proveranno ora in semifinale a fare lo sgambetto anche alle farfalle .

Impresa certo non facile se si considera che le ragazze di Stefano Lavarini stanno facendo una stagione fantastica. Altro fattore da non trascurare il vantaggio di giocare in casa con uno dei pubblici più calorosi d’Italia.

Nell’altra semifinale le campionesse d’Italia e del mondo di Conegliano incontreranno Scandicci che ha ora l’opportunità di concretizzare le aspirazioni da grande squadra.

Le toscane che in questa stagione hanno zoppicato in più di un’occasione ora devono provare a vincere qualcosa. La Coppa Italia pallavolo femminile A1 è uno dei grandi obiettivi di stagione, certo prima c’è da superare quelle pantere che stanno facendo un percorso da record. Vincere non sarà certo semplice, ci proveranno di sicuro però le ragazze di coach Luca Cristofani , questa Final Four è tutta da seguire.