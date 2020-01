Coppa Italia pallavolo femminile A1, tra una settimana il via , il tabellone completo presenta i quattro quarti di finale nei quali si scontreranno le prime otto della regular season al termine del girone di andata. Partite in programma mercoledì 29 gennaio alle 20,30.

La formula come di consueto prevede infatti che le otto squadre si affronteranno secondo gli abbinamenti 1 vs 8, 4 vs 5, 2 vs 7, 3 vs 6. Visto e considerato che i quarti di finale si giocheranno in casa unica in casa della squadra con miglior piazzamento in classifica, appare chiaro quanto importante sia stato l’andamento nel girone di andata della regular season .

Giocare in casa in una gara secca certamente un vantaggio non da poco, le quattro vincenti andranno a contendersi la Coppa Italia nella Final Four in programma nel week end del 1 e 2 Febbraio al Palayamamay di Busto Arsizio.

Ecco il tabellone completo :

Imoco Volley Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci- E’più Pomì Casalmaggiore

Unet e-work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze

Igor Gorgonzola Novara-Saugella Team Monza

Si assegnerà quindi tra poco il primo trofeo del 2020, una Coppa prestigiosa e ambita dai club italiani. Lo scorso anno la vittoria di Novara in finale neanche a dirlo contro Conegliano, vedremo chi riuscira’ quest’anno a fermare le pantere che sulla carta sembrano essere le favorite .