Coppa Italia pallavolo femminile A2, cresce l’attesa per la finale di domenica prossima 2 febbraio al Palayamamay.

Saranno San Giovanni in Marignano e la Delta Informatica Trentino a contendersi l’ambito trofeo.

Nelle due semifinali che si sono giocate in gara unica il 26 gennaio scorso San Giovanni in Marignano ha superato in casa 3-1 l’Lpm Bam Mondovì mentre l’altra finalista Delta Informatica Trentino sempre in casa ha superato la Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1.

Fari puntati ora sulla finalissima di domenica 2 febbraio al Palayamamay in programma alle 14,30.

Pronostico impossibile da fare, queste due squadre stanno recitando un ruolo da protagonista anche nel campionato e quindi come spesso succede nell’immaginare il risultato di una finale sbilancirasi non è semplice.

Grande spettacolo di sport quindi a Busto Arsizio che sarà il teatro anche della Final Four di Coppa Italia pallavolo femminile A1.

Proprio stasera in programma i quarti di finale dai quali usciranno i nomi delle quattro protagoniste della Final Four.

Tornando alle due finaliste della Coppa Italia pallavolo femminile A2, il risultato sarà importante perche’ oltre ad assegnare un trofeo darà alla vincitrice quella carica emotiva essenziale per affrontare anche in campionato la parte cruciale di stagione.

In bocca al lupo quindi a San Giovanni in Marignano e alla Delta Informatica Trentino.