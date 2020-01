Coppa Italia pallavolo femminile A2, stasera i quarti di finale

Coppa Italia pallavolo femminile A2, stasera alle 20,30 i quarti di finale.

La fine della regular season dei due gironi di serie A2 ha definito anche il quadro degli accoppiamenti dei quarti di finale.

Ricordiamo che la formula della Coppa Italia pallavolo femminile A2 prevede che le prime 4 squadre del girone A e le prime 4 del Girone B al termine della regular season si affronteranno in due turni a eliminazione diretta prima della finale che si giocherà al Palayamamay di Busto Arsizio contestualmente alla finale della Coppa Italia serie A1.

Gli accoppiamenti dei quarti seguono lo schema prima Gir A vs quarta Gir B, seconda Gir A vs terza Gir B, seconda Gir B vs terza Gir A, prima Gir B vs quarta Gir A.

Le vincenti dei quarti si qualificheranno alle semifinali che si disputeranno in gara unica in casa delle migliori classificate al termine della regular season .

I quarti di finale si disputeranno mercoledì 22 gennaio, le semifinali domenica 26 gennaio e la finale domenica 2 febbraio.

Questo il tabellone completo dei quarti di finale in programma questa sera mercoledì 22 gennaio alle 20,30 :

Omag. San Giovanni in Marignano-Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Lpm Bam Mondovì-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Delta Informatica Trentino-Itas Citta’ Fiera Martignacco

Volley Soverato-Conad Olimpia Teodora Ravenna