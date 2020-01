Milano c’è. Al tie break fa propria la gara contro Civitanova.

Smentendo tutti i pronostici della vigilia i ragazzi di coach Roberto Piazza all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche dopo una gara altalenante al tie break infliggono la prima sconfitta dopo tredici vittorie consecutive ai campioni di tutto di coach Fefè De Giorgi. Ed in effetti, alla fine di una gara lunghissima, Milano trascinata da un super Nimir, 30 i punti a referto per lui ed MVP della serata,fa proprio il risultato per 3-2. Risultato che dimostra come Milano sia una squadra che non molla mai, che sa soffrire e sa ripartire dagli errori commessi come sottolineato da Clevenot a fine gara.” Siamo proprio così, un gruppo che non vuole mollare mai. Non è facile ripartire quando subisci così nel terzo set, ma abbiamo fatto quello che sappiamo fare: giocare a pallavolo. Non siamo i favoriti in partite di questo genere, ma vogliamo ogni volta dimostrare che ci siamo, che possiamo fare bene e cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari. Oggi siamo felicissimi per questo successo”.

Milano gioca bene il primo set e e fa suo il primo parziale per 23-25 con 10 punti dell’opposto olandese Nimir. Parte ancora bene nel secondo set, ma i cucinieri spingendo in attacco e bloccando a muro i meneghini, con Leal chiudono 25-18. Nel terzo parziale coach Piazza da fiducia ad Okolic e Alletti entrati per Gironi e Kozamernik ma una serie di errori ed il risveglio dei ragazzi di Civitanova fa si che il set si chiuda con Anzani 25-13. Nel quarto set coach Piazza ritorna a giocare con Gironi e Kozamernik e Milano svolta la gara che nonostante la rimonta della Lube si chiude 23-25. Nel quinto set Milano galvanizzata e trascinata da Nimir spinge in battuta e con tre ace dell’opposto olandese chiude 10-15.

Tabellino

Cucine Lube Civitanova – Allianz Powervolley Milano: 2 – 3 (23-25, 25-18, 25-13, 23-25, 10-15)

Cucine Lube Civitanova: Anzan 13, Kovar 2, D’Hulst, Juantorena 12, Massari 1, Leal 21, Rychlicki 18, Bruno 1, Bieniek 7, Balaso(L). N.e. :Diamantini, Simon, Ferri, Marchisio(L). All. De Giorgi.

Allianz Powervolley Milano: Nimir 30, Basic 10, Kozamernik 5, Izzo, Sbertoli 2, Alletti 5, Gironi 4, Weber, Okolic 2, Clevenot 13, Pesaresi(L). N.e. : Hoffer(L), Petri. All. Piazza