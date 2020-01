Milano delude e Trento è in Final Four di Coppa Italia

Grande delusione per Milano che nella gara secca per la conquista del pass della Final Four della Del Monte Coppa Italia edizione 43 cede per 0-3 (23-25, 19-25, 19-25) contro Trento, avversario che per la tredicesima volta sarà protagonista nel weekend del 22-23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna insieme a Civitanova, Modena e Perugia, quest’ultima prossima avversaria in Superlega nella gara di domenica 26 per la 17ma di stagione. Il sogno di Milano invece per la terza volta si ferma ai quarti di finale in una partita sicuramente non interpretata al meglio dai ragazzi di coach Piazza che dopo un primo set giocato in assoluto equilibrio e che Trento ha fatto proprio per un numero minore di errori cinque contro i nove di Milano cui non sono bastati i tre ace consecutivi di Nimir. Il secondo set è caratterizzato da una gestione attenta e precisa di Gianneli che nel finale fa emergere le qualità offensive di Vettori e dalle puntuali letture di gioco di Grebbenikov in difesa. Nel terzo set Nimir sbaglia tutto e Milano tracolla a dimostrazione che le gare non si vincono con un solo terminale offensivo.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino 0 – 3 (23-25,19-25,19-25)

Allianz Powervolley Milano: Gironi $, Clevenot 7, Nimir 20, Petric 4, Kozamernik 5, Sbertoli 1, Pesaresi (L), Basic 2, Hoffer (L), Alletti, Weber. N.e.Izzo, Okolic. All.: Roberto Piazza

Itas Trentino: Kovacevic, Candellaro 11, Giannelli 3,Cebulj 17, Lisinac 10, Vettori 8, Grebbenikov (L), Sosa Sierra 2, Michelietto 3. N.e. Russel, Daldello, Djuric, Codarin.All.: Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Zavater – Boris

Mvp: Grebbenikov