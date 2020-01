Milano fa bottino pieno contro Ravenna

Dimenticata la partita vittoriosa contro Civitanova i ragazzi di coach Piazza davanti al pubblico amico contro Ravenna hanno ripreso da dove avevano lasciato e centrato la sesta vittoria consecutiva.Vittoria che porta la squadra meneghina a 33 punti in classifica e fa ben sperare per l’appuntamento dei quarti della Del Monte Coppa Italia di giovedì 23 gennaio e per la gara di domenica 26 contro Perugia.Coach Roberto Piazza dopo la gara di Civitanova voleva dai suoi ragazzi continuità e costanza caratteristiche che insieme ad una bella pallavolo si sono viste nella odierna gara contro i ragazzi di coach Bonitta che sono stati messi all’angolo, grazie non solo ad super Nimir, ma al gioco collettivamente espresso che è dimostrazione del lavoro svolto per la preparazione della gara.

1° Set: inizia bene Ravenna che con l’ace di Cortesia si porta subito sullo 0-3. La risposta di Milano, però, non si fa attendere e con l’ace di Nimir fa 3-4. A condurre i giochi sia pure di misura è comunque Ravenna sino ad una veloce di Nimir ed un muro di Kozamernik che fa 11-11. Da qui si gioca punto a punto sino al 18-17 primo tempo di Kozamernik che da il via all’allungo con ace di Nimir 20- 17 prima del 22-17 ancora ace di Nimir e del 25-18 pipe di Petric.

2° Set: parte benissimo Milano che con Nimir fa 3-1 preludio del 6-2 di Petric. La reazione di Ravenna non si fa attendere e con l’ace di Cavuto fa 7-6. Coach Piazza ferma il gioco ed al rientro è ancora Milano a condurre sino al 10-10 di Cavuto. Parità che dura pochissimo, infatti Milano con Nimir fa 13-10 prima del 18-15 di Clevenot del 22-16 di Petric e del 25-20 primo tempo di Kozamernik.

3° Set: Ravenna sembra aver smaltito il nervosismo del secondo set e con un ace di Cavuto ed un muro su Nimir fa 3-6. Milano reagisce e con Kozamernik fa 11-10 propiziando la fuga 18-14 di Alletti entrato al posto di Gironi prima del 22-16 di Nimir e del 25-18 di Sbertoli di seconda intenzione.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Consar Ravenna 3 – 0 ( 25-18, 25-20, 25-18 )

Allianz Powervolley Milano: Nimir 23, Kozamernik 10, Sbertoli 3, Alletti 3, Petric 7, Gironi 1, Clevenot 9, Pesaresi(L). N.e. : Hoffer(L), Izzo, Weber, Okolic. All. Piazza

Consar Ravenna: Stefani, Cortesia 5, Ter Horst, Kovacic(L), Saitta 1, Recine, Vernon Evans 7, Grozdanov 8, Batak, Lavia 6, Cavuto 9. N.e.: Bortolozzi, Marchini(L), Alonso. All. Bonitta

Arbitri: Santi – Sobrero. Terzo arbitro: Rossi