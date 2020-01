Pallavolo femminile A1, Brescia molto attiva sul mercato, subito in campo le nuove arrivate Marta Bechis e Alice Degradi nell’allenamento congiunto con Bergamo, Brescia ha vinto 3-1.

A rinforzare il roster della squadra lombarda sono arrivate quindi da Caserta l’espertissima palleggiatrice Marta Bechis e da Firenze la schiacciatrice Alice Degradi. Un doppio colpo di mercato che certamente aiutera’ a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Mercoledì 15 Gennaio la ripresa del campionato pallavolo femminile A1 , ancora qualche giorno per oliare i meccanismi di gioco.

Un girone di andata che dopo un buon inizio ha visto soffrire parecchio la squadra di coach Mazzola che era entrata in un tunnel di sconfitte preoccupante. Nella giornata di Santo Stefano coincisa con l’ultima di andata, il ritorno alla vittoria in cinque set contro Chieri.

Queste le parole del neoacquisto Marta Bechis : ” Mi sono divertita . Non avendo ancora sostenuto allenamenti con le nuove compagne l’impatto e’ stato buono, soprattutto in un ruolo delicato come quello dell’alzatrice. Nonostante sia stato solo un test l’approccio e’ stato positivo”

Buono e’ stato l’esordio anche per Alice Degradi che a tabellino ha firmato 12 punti.

Solo un test come ha sottolineato Marta Bechis, importante comunque rompere il ghiaccio e prendere confidenza con il nuovo ambiente.