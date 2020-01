Pallavolo femminile A1, colpo di mercato per Monza che rinforza decisamente il proprio roster.

In arrivo dagli Stati Uniti Kathryn Plummer , schiacciatrice classe 1998, convocata dalla Nazionale americana, una delle piu’ forti a livello mondiale , dopo i successi ottenuti con la Nazionale giovanile .

Negli ultimi quattro anni ha giocato con l‘Universita’ di Stanford , una delle piu’ prestigiose degli Stati Uniti.

Sicuramente un innesto importante in una squadra che dopo l’inizio di stagione un po’ difficoltoso ha iniziato a giocare sui livelli della scorsa stagione.

Queste le parole del direttore sportivo di Monza Claudio Bonati : ” Siamo molto contenti di esserci assicurati una delle piu ‘ importanti promesse degli Stati Uniti. Una giocatrice di grande talento che, sicuramente, potrà dare un contributo importante al nostro reparto degli attaccanti laterali. Nonostante l’altezza, Kathryn e’ anche un ricevitore molto valido , con una grande prospettiva di crescita , che non fa solo della potenza dei colpi la sua arma ed e’ in grado di risolvere le diverse situazioni anche con un’ottima tecnica. E’ molto motivata e siamo convinti che fara’ bene in questa sua prima esperienza fuori dai confini degli Stati Uniti. ”

Uno dei campionati dal livello piu’ alto quello italiano , certamente per l’americana l’opportunità di confrontarsi con alcune delle piu’ forti giocatrici al mondo.