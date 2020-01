Pallavolo femminile A1, Conegliano Busto e Novara continuano la loro corsa. Nella 2.a giornata di ritorno sono arrivate tre vittorie per le tre squadre che occupano i primi tre posti in classifica.

Nonostante Conegliano a detta di tutti stia facendo un campionato incredibile, Busto Arsizio al secondo posto e’ staccata di soli sei punti segno che anche le farfalle stanno facendo qualcosa di straordinario. Ieri e’ arrivata una bella vittoria infatti per Orro e compagne che hanno superato Chieri 0-3.

Queste le parole di coach Stefano Lavarini : “ Una partita che ha un po’ ricalcato, come andamento, quella con Firenze. Dopo un primo set approcciato molto bene e giocato su ottimi livelli, siamo calati: non è qualcosa che ci possiamo permettere. In ogni caso vincere 3-0 in questo palazzetto, contro una squadra che può esprimere un gioco ben organizzato, non è assolutamente una cosa da poco. ”



Conegliano con le titolari imprendibile

Per Conegliano nei primi tre set c’e’ stata non poca sofferenza contro una Filottrano battagliera. Santarelli aveva deciso di dare un po’ di riposo ad alcune delle pedine insostituibili di questa squadra come Wolosz ed Egonu che sono state alla fine chiamate per togliere le castagne dal fuoco. In particolare Paola Egonu nel quarto set è stata decisiva.

Tre punti molto importanti per Conegliano che continua la propria corsa in vetta alla classifica.

In un campionato che assegnerà quest’anno lo scudetto in gara secca e’ chiaro che tutto puo’ succedere, per Conegliano vedere squadre che come Busto Arsizio e Novara sono in continua crescita non fa certo dormire sonni tranquilli.

Novara in grande forma

A proposito di Novara, la grande esperienza di coach Massimo Barbolini e il dna della grande squadra alla lunga in questa stagione stanno venendo fuori.

La chiave di volta probabilmente e’ stata l’ottima figura al Mondiale per club che ha dato consapevolezza della propria forza a tutto il gruppo.

Nell’anticipo del sabato sera e’ arrivato lo 0-3 in trasferta contro Brescia che , nonostante i diversi cambi in squadra , rimane sempre e comunque un ostacolo non semplice da superare.

Queste le parole di coach Massimo Barbolini : ” Siamo riusciti a limitare la battuta di Brescia, fondamentale su cui puntano molto, e da parte nostra siamo state sempre in partita, anche nel secondo set , quando eravamo sotto di 4-5 punti fino a pochi scambi dal traquardo. Sono contento per la squadra e per le ragazze che sono subentrate, sono riuscite a fare bene e a incidere sul secondo set e questo è importante per loro e per tutti . ”



Presto per dire se Novara come nella scorsa stagione sara’ la vera rivale delle pantere per la conquista dei vari trofei, certo il percorso dell’ultimo periodo fa sperare i tifosi piemontesi che a inizio stagione avevano visto la propria squadra balbettare.

Il cammino intrapreso da Chirichella e compagne sembra quello giusto, ancora tante partite da giocare in questa stagione e tutto ancora da decidere.

Meglio perdere partite a inizio anno che in primavera, una verità che vale per molti sport, compresa la pallavolo.

Più equilibrio più spettacolo, ai tanti appassionati non resta che continuare a seguire questo meraviglioso campionato.