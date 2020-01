Pallavolo femminile A1, Conegliano nell’anticipo detta la propria legge e in trasferta supera Casalmaggiore 0-3 ( 18-25, 23-25, 20-25).

Tre punti molto importanti per le ragazze di coach Daniele Santarelli che in attesa delle partite delle domenica guidano la classifica al primo posto a più nove su Busto Arsizio attesa nel pomeriggio dalla trasferta di Brescia.

Ci hanno provato le ragazze dell’ex Marco Gaspari ad opporre resistenza alle pantere, alla fine però la forza e l’attitudine a vincere delle venete e’ uscita fuori.

Ci si tuffa ora in clima Coppa Italia, mercoledì 29 gennaio alle 20,30 i quarti di finale in gara unica, le campionesse d’Italia in carica affronteranno in casa Chieri mentre Casalmaggiore andrà in trasferta contro Scandicci. Le squadre vincitrici voleranno alle Final Four del Palayamamay.

Un ritmo davvero impressionante quello di Conegliano che non conosce rallentamenti, una mentalità vincente che cresce partita dopo partita.

Queste le parole di capitan Asia Wolosz : ” Siamo felici per il risultato, ma non abbiamo fatto una gran partita ci sono stati errori che una squadra come la nostra non dovrebbe commettere. Comunque abbiamo vinto e preso altri tre punti, sappiamo comunque che possiamo fare molto meglio. Ora guardiamo alla settimana della Coppa Italia, dovremo fare un po’ meglio e concentrarci su quest’altro importante obiettivo. “