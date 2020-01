Pallavolo femminile A1, grandi movimenti sulle panchine. La pausa dopo Santo Stefano ha dato evidentemente modo ad alcune societa’ di valutare cambi nella guida tecnica.

Come un fulmine a ciel sereno e’ arriva la notizia dell’esonero a Scandicci di Marco Mencarelli arrivato in Toscana qualche mese fa dopo gli anni con Busto Arsizio. La societa’ ha ufficializzato il nuovo allenatore , sara’ Luca Cristofani a guidare la squadra, grande l’esperienza per lui nell’ultimo periodo in serie A2.

Alla notizia dell’esonero di coach Marco Mencarelli sono seguite poi le dimissione del vice allenatore Marco Bracci.

In un comunicato apparso successivamente sul sito della societa’ , la Savino Del Bene Scandicci ha chiarito che la decisione di sollevare coach Marco Mencarelli dall’incarico di head coach e’ stata conseguente al fatto che fino a questo momento la squadra non avesse espresso nel modo migliore tutto il proprio potenziale.

Cambio di panchina anche a Monza, la societa’ ha comunicato che Carlo Parisi prendera’ il posto di Massimo Dagioni a partire da lunedì 13 Gennaio.

C’e’ poi la situazione di Caserta, come annunciato dalla societa’ si e’ arrivati alla rescissione consensuale con coach Cuccarini .

Il 15 Gennaio si riparte con il campionato pallavolo femminile A1, anche se non si e’ giocato in questi giorni le notizie non sono certo mancate.