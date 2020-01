Pallavolo femminile A1, i risultati della 2.a di ritorno ci raccontano che le big del campionato stanno dettando la loro legge, eccezione fatta per Scandicci .

Le prime tre della classe infatti, Conegliano Busto Arsizio e Novara hanno ottenuto tre vittorie facendo rimanere invariati i distacchi in classifica.

Partiamo dalle piemontesi che hanno aperto questa 2.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 nell’anticipo del sabato sera contro Brescia. In trasferta le ragazze di coach Massimo Barbolini si sono imposte 0-3 ( 19-25, 22-25, 21-25) confermando di attraversare un momento magico cominciato con le ultime giornate di andata della regular season .

Le farfalle di Busto Arsizio hanno trovato il successo in trasferta contro Chieri per 0-3 ( 11-25, 23-25, 21-25). Un unico neo fino a questo momento nel campionato di Orro e compagne, quella brutta sconfitta rimediata al Palaverde nella giornata di Santo Stefano. E’ vero che le farfalle avevano lasciato punti anche in trasferta contro Firenze nella partita persa al tie-break, ma quella del Palaverde era stata una batosta davvero dura e che forse e’ arrivata nel momento nel quale c’era la percezione che la squadra potesse fare lo sgambetto alle pantere.

Quel 26 Dicembre sembra un ricordo lontanissimo vedendo come la squadra di Busto ha cominciato il 2020.

La risposta di Conegliano

La risposta di Conegliano alle vittorie di Novara e Busto Arsizio e’ arrivata puntuale in questa 2.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1. Al Palaverde le pantere hanno battuto Filottrano 3-1 ( 25-23, 23-25, 25-22, 25-11) dopo aver sofferto nei primi tre set. Nel momento del bisogno Santarelli si e’ affidato alle sue campionesse, Egonu decisiva.

Il resto delle partite

Il resto delle partite della 2.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 ha fatto registrare la sconfitta in trasferta al tie-break di Scandicci contro Cuneo ( 25-17, 15-25, 20-25, 28-26, 15-13).

Se si vuole risalire la china e tentare di avvicinare le prime della classe non bisogna certo perdere punti per strada .

Casalmaggiore in casa ha superato Perugia 3-1 ( 25-17, 25-20, 17-25, 25-12) rendendo sempre piu’ complicata la rincorsa delle umbre alla salvezza mentre Bergamo conferma l’ottimo momento di forma riuscendo a vincere il derby casalingo contro Monza al tie-break ( 25-23, 23-25, 19-25, 25-23, 15-11).

Chiude il quadro di questa 2.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 la partita del Mandela Forum tra Firenze e Caserta. Anche in questo caso la squadra campana ha fatto scendere in campo giocatrici molto giovani della serie C, la vittoria delle padrone di casa e’ stata per 3-0 ( 25-9, 30-28, 25-17).

Questa la classifica completa al termine della 2.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 :

Conegliano 42, Busto Arsizio 36, Novara 32, Scandicci 29, Casalmaggiore 28, Monza 25, Firenze 21, Bergamo 20, Chieri 18, Cuneo 17, Brescia 16, Filottrano 14, Perugia 9, Caserta 8.

La lotta al vertice

Corrono le prime tre in classifica e sembra che si stia creando un solco con il resto delle squadre. Presto per dire se la vincitrice dello scudetto sara’ una di questo trio o se ci sara’ modo di allargare il gruppo delle pretendenti, una cosa e’ certa, sembra siano le squadre che abbiano trovato maggiore continuita’.

Conegliano quando puo’ permetterselo fa rifiatare le campionesse e continua a vincere, Busto Arsizio sembra fare del collettivo la propria arma migliore, Novara dalla sua ha l’abitudine a vincere tipica delle grandi squadre.

Un campionato tutto da seguire, grande la lotta al vertice.