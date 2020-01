Pallavolo femminile A1, i risultati della 3.a di ritorno confermo il grande momento delle tre prime della classe, Conegliano Busto Arsizio e Novara colgono vittorie da tre punti lasciando invariate le distanze in classifica.

Questa 3.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 si era aperta con l’anticipo di sabato sera che aveva visto le pantere di Conegliano vincere in trasferta contro Casalmaggiore 0-3 ( 18-25, 23-25, 20-25) e conquistare tre punti importantissimi per mantenere saldo il primato in classifica.

Conegliano chiama, Busto e Novara rispondono

Al bel successo di Conegliano hanno risposto Busto Arsizio e Novara. Le farfalle sono riuscite a vincere in trasferta il derby contro Brescia 0-3 ( 19-25, 19-25, 20-25) confermando di attraversare un momento straordinario . Partita dopo partita sembra davvero crescere la consapevolezza tra le ragazze di coach Stefano Lavarini di poter ricoprire il ruolo di una delle rivali più accreditate di Conegliano nella lotta scudetto.

Ottimo momento anche per Novara che trova l’ottava vittoria consecutiva e supera in maniera perentoria Filottrano per 3-0 ( 25-21, 25-17, 25-13). Sono riuscite le marchigiane ad opporre una qualche resistenza solamente nel primo set . Per le piemontesi sembrano davvero lontani quei momenti vissuti soprattutto ad inizio stagione quando i risultati e le vittorie non avevano ottenuto una certa regolarità .

Ora la squadra sembra essere tornata sui livelli della scorsa stagione, oggi si è affrontata un’avversaria che si sapeva sulla carta non sarebbe stata in grado di opporre grandissime resistenze ma si sa che di partite facile nel nostro campionato ce ne sono ben poche.

Il resto delle partite

Il resto delle partite di questa 3.a di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 ha fatto registrare la bella vittoria casalinga di Scandicci contro Bergamo per 3-0 ( 25-16, 25-23, 25-13) e di Chieri che in trasferta supera Caserta 0-3 ( 16-25, 17-25, 10-25) .

Perugia perde la bella occasione di poter accorciare i punti in classifica dalla zona salvezza , nella partita casalinga contro Firenze scivola 1-3 dopo aver vinto il primo parziale ( 25-19, 19-25, 23-25, 17-25) e non approfitta dell sconfitta di Filottrano .

Chiude il quadro di questa 3.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 la sconfitta casalinga di Monza contro Cuneo al tie-break ( 26-28, 22-25, 25-19, 25-21, 11-15 ).

Vediamo la classifica completa :

Conegliano 45, Busto Arsizio 39, Novara 35, Scandicci 32, Casalmaggiore 28, Monza 26, Firenze 24, Chieri 21, Bergamo 20, Cuneo 19, Brescia 16, Filottrano 14, Perugia 9, Caserta 8.

Lotta appassionante nelle zone alte di classifica

Si fa sempre più appassionante la lotta al vertice in questo campionato pallavolo femminile serie A1. Se corre in maniera incredibile Conegliano, sembra stiano reggendo le inseguitrici, in particolare le farfalle di Busto Arsizio che nonostante la corsa inarrestabile delle pantere rimangono staccate di soli sei punti. Novara ha nel proprio dna quello di grande squadra abituata a vincere , sulla carta potrebbe essere ancora lei la grande rivale di Conegliano per la vittoria finale.

Scandicci va ad intermittenza, grandi prestazioni si alternano soprattuto in campionato a rallentamenti, se davvero si vuole recitare un ruolo da protagonista bisognerà dare continuità a vittorie convincenti come quella contro Bergamo .

Difficile credere che in questa lotta a quattro al momento si possa inserire qualche altra pretendente, i margini di miglioramento per molte squadre ci sono ancora ma pare proprio che questo quartetto abbia maggiori possibilità per contendersi lo scudetto.