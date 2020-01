Pallavolo femminile A1, il bilancio dopo il girone di andata e’ certamente positivo per alcune squadre, decisamente meno per altre.

Una stagione sportiva 2019/20 iniziata dopo la bellissima avventura azzurra che ci ha regalato la medaglia di bronzo agli Europei e il pass per Tokyo 2020.

Qualche squadra certamente ha impiegato un po’ di piu’ a carburare anche perché il tempo trascorso insieme dalle giocatrici impegnate con le rispettive nazionali non era stato poi così tanto.

Il bilancio dopo il girone di andata e’ certamente positivo per Conegliano che in questa prima parte di stagione ha dettato la propria legge.

Una squadra molto forte che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione rafforzata dall’arrivo di una campionessa dal valore assoluto. Paola Egonu ha fatto fare fino ad ora alla squadra veneta il vero salto di qualità .

Due trofei gia’ messi in bacheca dalle pantere , Supercoppa italiana e soprattutto Mondiale per club che ha fatto salire le ragazze di coach Daniele Santarelli sul tetto del mondo.

Una squadra pensata e costruita per provare a vincere tutto, riconfermarsi in campionato e difendere lo scudetto, mettere in bacheca le Coppe Nazionali, la Supercoppa italiana e’ un obiettivo gia’ raggiunto, la Coppa Italia persa la scorsa stagione contro Novara e’ il primo traguardo che si proverà a centrare nel 2020.

Una Coppa poi rimane il grande sogno delle pantere, quella Champions League che da qualche anno si sta provando ad inseguire ma che non e’ ancora arrivata.

Il girone di andata ha visto il dominio assoluto delle pantere che hanno chiuso al primo posto a piu’ sei sulla seconda.

Le inseguitrici

Un applauso va fatto certamente a Busto Arsizio che nonostante lo strapotere di Conegliano e’ seconda a sei punti di distacco. Un grandissimo lavoro fatto da Stefano Lavarini, una squadra che ha messo in difficolta’ praticamente tutti.

E’ mancata pero’ sul piu’ bello la prestazione che tutti i tifosi si aspettavano. Nel big match del Palaverde che ha chiuso il girone di andata e che , in caso di vittoria da tre punti delle farfalle, avrebbe consentito l’aggancio in vetta alla classifica , Orro e compagne si sono viste travolgere da Conegliano che probabilmente ha giocato la migliore partita della stagione.

Il finale del girone di andata ha visto il netto miglioramento di Scandicci e Novara che a inizio stagione erano viste come le piu’ accreditate antagoniste di Conegliano.

Dopo qualche difficolta’ iniziale sembra che le due squadre si siano riprese il ruolo di “rivali delle pantere” che le aveva contraddistinte lo scorso anno.

Un campionato avvincente

Certamente un campionato avvincente la nostra serie A1, una nota positiva va fatta per squadre come Casalmaggiore che per fare il salto di qualità dovrebbe pero’ iniziare a vincere anche contro le big , e per Monza che sta confermando quanto di buono fatto lo scorso anno.

In fondo alla classifica la coppia Caserta-Perugia dovrà provare a recuperare i punti che le dividono dalla terzultima , rispettivamente cinque e sei, al momento le due retrocesse sarebbero loro.

Per il resto delle squadre una posizione relativamente tranquilla con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica in ottica playoff.