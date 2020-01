Pallavolo femminile A1, il programma della 2.a di ritorno prevede partite nel week-end del 18 e 19 gennaio.

Cominciamo con l’anticipo di questa sera, sabato 18 gennaio ore 20,30, tra Brescia e Novara. Le lombarde dopo la vittoria in trasferta contro Caserta cercano continuità contro Novara che però è in un ottimo momento di forma.

Tutte le partite di domenica 19 gennaio si giocheranno alle 17,00. Le pantere di Conegliano, leader della classifica, affronteranno al Palaverde Filottrano, servirà l’impresa alle marchigiane per provare a fermare la corazzata veneta.

Scandicci dopo l’ottima vittoria contro Casalmaggiore in trasferta andrà in Piemonte contro Cuneo mentre Chieri attende in casa Busto Arsizio. L’ambiente delle farfalle è elettrizzato dopo l’annuncio dell’arrivo di Francesca Piccinini che all’età di 41 anni ha deciso di tornare in campo.

Casalmaggiore di fronte ai propri tifosi giocherà contro Perugia che dopo la vittoria casalinga contro Chieri ha ancora accesa la speranza salvezza.

A proposito di salvezza Caserta deve assolutamente iniziare a muovere la classifica, trasferta in Toscana contro Firenze che vuole ritrovare lo smalto di inizio stagione.

Chiude il quadro di questa 2.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile A1 il derby tra Bergamo e Monza. Ottimo inizio di 2020 per le ragazze di coach Fenoglio che hanno dominato contro Filottrano, questa una partita sulla carta più impegnativa anche se avranno il vantaggio del fattore campo.