Pallavolo femminile A1, il programma della 3.a giornata di ritorno inizierà con l’anticipo di questa sera sabato 25 gennaio alle 20,30 , il big match di questo turno tra Casalmaggiore e Conegliano. Trasferta insidiosa per le pantere che sentono la pressione di Busto Arsizio e Novara, due squadre in grandissima forma che si stanno presentando come le rivali più accreditate per la conquista dello scudetto.

Casalmaggiore cercherà con l’appoggio del pubblico di casa di fare lo sgambetto alla capolista.

Tutte le altre partite di questa 3.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 si giocheranno domenica 26 gennaio alle ore 17,00.

Le partite della domenica

Le farfalle dopo la bella vittoria casalinga per 3-0 nell’andata degli ottavi di Cev Cup contro Developres SkyRes RZESZOW sono attese dal derby in trasferta contro Brescia.

Partita non semplice per le ragazze di Stefano Lavarini che stanno però dimostrando di essere una squadra in grado di superare molti ostacoli .

Novara in casa attende Filottrano , le marchigiane sono pronte quindi per la seconda trasferta molto complicata dopo quella del Palaverde di domenica scorsa, il coefficiente di difficoltà è reso più alto dal grande momento delle piemontesi che hanno ottenuto con il successo in Champions League contro le tedesche dello Stoccarda la settima vittoria consecutiva.

Scandicci proverà a tornare a vincere anche in campionato dopo il successo in Champions League in Russia, avversarie le ragazze della Zanetti Bergamo. Le toscane proveranno a sfruttare il fattore campo, in questo momento serve trovare una continuità di vittorie .

Scontro delicato tra Perugia e Firenze, le umbre in casa hanno assoluto bisogno di trovare punti per sperare ancora nella salvezza. Il terzultimo posto che significherebbe serie A1 e occupato attualmente da Filottrano dista cinque punti, in caso di vittoria delle umbre da tre punti e sconfitta senza punti delle marchigiane, diventerebbero solo due le lunghezze di distacco .

A proposito si salvezza, a Caserta e’ stato ufficializzato l’addio anche di Ilaria Garzaro, club e giocatrice si sono salutate consensualmente, si attendono ora nuovi rinforzi . Intanto in questa 3.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 le campane giocheranno in casa contro Chieri.

Grande lotta al vertice

Grande lotta al vertice tra le prime tre della classe, Conegliano Busto Arsizio e Novara . Se rimangono ancora sei i punti di distacco dalle farfalle seconde in classifica, e’ in netto miglioramento soprattutto il percorso di Novara che negli ultimi anni e’ stata l’eterna rivale delle pantere .

In una stagione nella quale lo scudetto si assegnerà in gara secca è lecito aspettarsi i giochi aperti fino al termine del campionato.

Le farfalle di Busto Arsizio hanno fatto fino a questo momento una stagione perfetta a eccezione del pesante tonfo del Palaverde nello scontro diretto proprio contro le pantere.

Sembra che le ragazze di coach Stefano Lavarini abbiano resettato alla grande visto che nel 2020 fino ad ora sono arrivate solo vittorie.

La sfida più impegnativa in questa 3.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1 ce l’ha Conegliano attesa dalla trasferta complicata contro Casalmaggiore . Busto Arsizio e Novara proveranno ad approfittare di un eventuale rallentamento di Egonu e compagne.