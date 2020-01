Pallavolo femminile A1, le parole del nuovo allenatore di Scandicci

Pallavolo femminile A1, in questi ultimi giorni ci sono stati molti movimenti sulle panchine dei club della massima serie che hanno reso molto vivace l’inizio del 2020.

Una delle notizie forse piu’ sorprendenti e’ stata quella dell’esonero di coach Marco Mencarelli.

L’avventura dell’allenatore ex Busto Arsizio a Scandicci era cominciata qualche mese fa, la societa’ aveva ufficializzato il suo nome. La stagione 2018/19 per la squadra toscana guidata da coach Parisi si era chiusa con la semifinale scudetto persa contro Novara.

Da lì la societa’ voleva ripartite, migliorare quel risultato provando ad alzare l’asticella cercando di centrare la finale scudetto.

I piani in questo inizio di stagione evidentemente non sono andati come sperato, la decisione dell’esonero di Marco Mencarelli, ha precisato la societa’, e’ stata conseguente al fatto che la squadra non e’ riuscita ad esprimere al meglio tutto il proprio potenziale.

In questi casi si sa che la responsabilita’ non puo’ che cadere sull’allenatore, Marco Mencarelli non siedera’ piu’ quindi sulla panchina toscana.

A sostituirlo Luca Cristofani, arriva dal Volleyro’ Casal De’ Pazzi, societa’ che da anni collabora con Scandicci. Lo scorso anno head coach della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e precedentemente della RDM Pomezia e dell’Aprilia Volley con la quale aveva vinto il campionato di A2 2009/10.

Queste le sue parole : ” Le emozioni sono tante, e’ accaduto tutto in brevissimo tempo, la Savino Del Bene Volley la conosco bene perché lavoriamo insieme da piu’ di quattro anni. E’ una societa’ superorganizzata, adesso l’obiettivo e’ conoscere bene le ragazze e portare il giusto entusiasmo, ne hanno bisogno in questo momento. Poi, un passo alla volta, cercheremo di fare il meglio che si puo’. In roster ci sono tantissime campionesse, ma come sempre nello sport c’e’ da trovare l’alchimia giusta per far funzionare tutto. ”

Provare a colmare il gap con Conegliano

Provare a colmare il gap con Conegliano e’ certamente uno degli obiettivi della societa’. Come sottolineato dal nuovo allenatore il roster puo’ contare di tante campionesse ma va trovata la giusta alchimia.

Nonostante una buona parte finale di girone di andata i punti di distacco dalla testa della classica sono 11, il gap con Conegliano e’ stato evidente in questa prima parte di stagione.

Servira’ ora continuare la striscia di risultati positivi che comunque Marco Mencarelli aveva garantito nelle ultime partite, da li’ bisogna ripartire sia per accorciare il distacco dalle pantere, sia per mandare il messaggio chiaro che per la lotta allo scudetto c’e’ anche Scandicci.

Si riparte il 15 Gennaio, subito una partita molto impegnativa in casa contro Casalmaggiore, una delle squadre che meglio si e’ comportata nel girone di andata.

Partire subito con una vittoria sarebbe importantissimo per iniziare il nuovo corso con il piede giusto, da questa seconda parte di stagione Scandicci ha tutto da guadagnare visto che fino ad ora la posizione di classifica e’ stata deludente.

Difficile dire se le cose sarebbero andate diversamente con un altro allenatore in panchina, Marco Mencarelli e’ un coach vincente e dalla grande esperienza, Luca Cristofani avra’ ora il compito non semplice di far tornare Scandicci competitiva per la lotta scudetto.