Pallavolo femminile A1, squadre al lavoro in attesa della ripresa del campionato. Per le atlete e gli allenatori che non sono impegnati in questi giorni in Olanda nel torneo preolimpico che mette in palio il pass per Tokyo 2020, sono cominciati da qualche giorno gli allenamenti in vista della ripresa del campionato.

L’ultima giornata del girone di andata campionato pallavolo femminile A1 e’ coincisa con Santo Stefano, turno che ha decretato ancora una volta la leadership di Conegliano capace di travolgere le farfalle di Busto Arsizio nel big match del Palaverde.

Per le atlete non impegnate nel preolimpico in Olanda un lungo periodo di lontananza dalle partite ufficiali visto e considerato che la prima giornata di ritorno sara’ il prossimo 15 Gennaio.

Ancora una settimana di allenamenti, tattica, preparazione mentale prima dell’inizio della fase conclusiva della stagione.

I verdetti al momento parlano di una super Conegliano capace di staccare tutti e di mettere in bacheca gia’ due titoli prestigiosi, la Supercoppa italiana vinta contro Novara e soprattutto il Mondiale per club vinto in Cina.

Delusione per le farfalle di Busto Arsizio per non essere riuscite ad opporre alcuna resitenza alle pantere nel match attesissimo che ha chiuso il girone di andata e che avrebbe potuto consentire in caso di vittoria da tre punti l’aggancio in classifica da parte delle ragazze di Lavarini.

In netta ripresa Scandicci e Novara che hanno chiuso molto bene il 2019, vedremo se alla ripresa l’ottimo stato di forma delle ultime uscite verra’ confermato.