Pallavolo femminile A2, i risultati della 7.a di ritorno della Regular Season

Pallavolo femminile A2, si e’ giocata ieri domenica 5 Gennaio la 7.a di ritorno della Regular Season.

Ricordiamo che il campionato di pallavolo femminile serie A2 conta 20 squadre divise in due gironi da 10 squadre. Le prime cinque dei due gironi andranno a giocarsi il Pool promozione mentre le ultime cinque il Pool salvezza.

A questo punto si giocheranno ulteriori 10 giornate e in questa seconda fase non si affronteranno le squadre gia’ incontrate in regular season. Si mantengono i punti ottenuti in regular season.

Nel Pool promozione la prima classificata sara’ promossa in A1 mentre le squadre classificate dal secondo all’ottavo posto piu’ la prima del Pool salvezza faranno i play off promozione. Nel Pool salvezza le ultime tre classificate retrocederanno in B1 mentre le formazioni dalla 4.a alla 7.a posizione in classifica disputeranno il Play out, le perdenti delle sfide 4.a contro 7.a e 5.a contro 6.a retrocederanno in B1, le partite sono al meglio delle tre gare.

I risultati della 7.a di ritorno Girone A

Volley Soverato-Omag San Giovanni in Marignano 1-3 ( 23-25, 19-25, 25-16, 23-25)

Itas Citta’ Fiera Martignacco-Green Warriors Sassuolo 3-0 ( 25-20, 25-20, 25-22)

Club Italia Crai-Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 ( 21-25, 24-26, 19-25)

Geovillage Hermaea Olbia-Cda Talmassons 3-2 ( 25-23, 25-19, 12-25, 19-25, 15-9)

Cuore di Mamma Cutrofiano- Exacer Montale 3-2 ( 23-25, 25-12, 25-13, 21-25, 15-11)

Questa la classifica al termine della 7.a di ritorno di regular season :

San Giovanni in Marignano 45, Soverato 32, Pinerolo 30, Martignacco 23, Olbia 21, Club Italia 21, Cutrofiano 19, Talmassons 18, Montale 17, Sassuolo 14.

Importantissima vittoria in trasferta della capolista che su un campo molto difficile come quello di Soverato ottiene tre punti d’oro che consolidano il primato in classifica.

Molto combattute le partite Olbia-Talmassons e Cutrofiano-Montale entrambe finite al tie-break, alla fine l’hanno spuntata le padrone di casa.

I risultati della 7.a di ritorno Girone B:

Acqua e Sapone Roma Volley Club-Barricalla Cus Torino 3-1 ( 25-13, 22-25, 25-18, 25-20)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Conad Olimpia Teodora Ravenna 0-3 ( 20-25, 19-25, 15-25)

P2P Smilers Baronissi-Roana CBF H.R. Macerata 3-0 ( 25-20, 25-18, 25-20)

Delta Informatica Trentino-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-2 ( 17-25, 25-13, 24-26, 25-22, 15-12)

LPM Bam Mondovì- Sigel Marsala 3-1 ( 25-20, 20-25, 25-19, 25-23)

Questa la classifica al termine della 7.a di ritorno di regular season :

Trento 43, Mondovì 33, Ravenna 31, Montecchio Maggiore 25, Busto Arsizio 24, Macerata 23, Torino 22, Roma 16, Baronissi 13, Marsala 10.

Molto sofferta la vittoria della capolista Delta Informatica Trentino in casa contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio al tie-break. Due punti conquistati comunque molto importanti, 10 sono i punti di distacco dalla seconda in classifica .

Un campionato avvincente

Un campionato avvincente, sicuramente molto combattuto quello per le venti squadre della serie A2 che stanno ora attraversando un fase cruciale della stagione. Mancano infatti due giornate alla fine della regular season e poi si inizierà con la seconda fase della stagione, Pool Promozione e Pool Salvezza.

Importantissimo continuare a fare punti in questa fase visto che si manterranno nella classifica dei due Pool.

Un campionato lungo, sicuramente impegnativo, il sogno per le squadre di fascia altra quello di arrivare nella massima serie, per quelle che lottano per la salvezza mantenere la serie A.

Campionato pallavolo femminile serie A2 tutto da seguire insomma.