Pallavolo femminile, Busto Arsizio si prepara agli ottavi di Cev Cup. Giovedì sera alle 20,30 e’ in programma infatti al Palayamamay la gara di andata degli ottavi di finale .

Avversarie le polacche del Developres SkyRes RZESZOW .

Si preparano dunque le farfalle in questo 2020 a difendere quella Cev Cup vinta lo scorso anno e che era andata a impreziosire la bacheca di Busto Arsizio .

Una stagione fantastica fino a questo momento quella di Orro e compagne che stanno dando filo da torcere a Conegliano nella corsa ai piani alti della classifica. Solo sei i punti di distacco dalla capolista per le ragazze di coach Lavarini che si trovano al secondo posto.

Si apre ora la parentesi europea , sicuramente Busto Arsizo vorra’ provare ad alzare al cielo la coppa .

Tutto l’ambiente e’ in fermento non solo grazie agli ottimi risultati sportivi arrivati fino a questo momento ma anche per l’arrivo pochi giorni fa di Francesca Piccinini, campionessa assoluta che ha deciso di tornare a giocare a 41 anni.

Sicuramente un innesto importante che al di la’ degli effettivi minuti che giocherà dara’ certamente il suo apporto anche dalla panchina.

Riflettori accesi quindi giovedì sera sulla competizione europea , pronte le farfalle a far sognare i propri tifosi anche quest’anno.