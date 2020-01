Pallavolo femminile, in Europa 8 squadre a caccia di un posto per Tokyo 2020. Inizia in Olanda il torneo preolimpico che vedra’ domenica 12 Gennaio la finale che assegnerà l’ultimo posto disponibile per le Olimpiadi .

Olanda, Turchia, Germania, Polonia, Croazia, Bulgaria, Belgio, Azerbaijan, queste le otto squadre che si contenderanno l’agognato pass.

Le otto squadre saranno divise in due gironi, le prime due classificate faranno le semifinali e poi ci sara’ la finale.

A questo torneo preolimpico partecipano le migliori 8 squadre del ranking continentale escludendo Italia, Serbia e Russia gia’ qualificate.

La difficolta’ di un preolimpico con squadre di ottimo livello, vedi Olanda e Turchia su tutte, e soprattutto il fatto che a disposizione ci sia un solo posto fa capire ancor di piu’ l’importanza di quanto siano riuscite a fare lo scorso Agosto le ragazze di coach Davide Mazzanti.

Egonu e compagne hanno infatti messo in tasca la qualificazione con un anno di anticipo evitandosi la roulette del torneo di Gennaio .

Questo ha dato modo anche alle ragazze terribili di approfittare di qualche giorno di riposo prezioso prima del ritorno del campionato.

Un preolimpico tutto da seguire e che gia’ fa respirare quella splendida atmosfera che solo i Giochi Olimpici sanno regalare, domenica 12 Gennaio scopriremo chi festeggerà la qualificazione.