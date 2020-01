Pallavolo Maschile SuperLega, i risultati della 3a giornata di ritorno

I RISULTATI DELLA 3a GIORNATA DI RITORNO

Pallavolo Maschile SuperLega, nessun match terminato al tie break in questa giornata.La Cucine Lube Civitanova, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta in casa contro Milano, dopo aver perso il primo set 25-23 contro la Top Volley Cisterna vince agevolmente gli altri 3 set e chiude il match per 3 a 1. Anche l’Itas Trentino chiude il match in 4 set, dopo essersi trovata avanti per 2 a 0 si rilassa e concede il set alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 25-13. Stessa situazione nel match tra la Gas Sales Piacenza che concede il terzo set alla Calzedonia Verona ma chiude il match per 3 a 1. Vittoria invece con il punteggio di 3 a 0 per la Sir Safety Conad Perugia contro il Vero Volley Monza, per la Leo Shoes Modena contro Sora e per l’Allianz Milano contro la Consar Ravenna. Riposa in questa giornata invece la Kioene Padova.

I TABELLINI DEI MATCH:

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-23, 19-25, 17-25,22-25) – Top Volley Cisterna: Sottile 0, Karlitzek 12, Szwarc 10, Patry 8, Palacios 14, Rossi 9, Van Garderen 11, Rondoli (L), Peslac 0, Cavaccini (L), Onwuelo. N.E. Rossato, Elia. ALL. Tubertini. Cucine Lube Civitanova: Bruno 0, Juantorena 16, Anxani 5, Rychlicki 15, Leal 19, Simon 11, Marchisio (L), Kovar 0, Balaso (L), Massari 0, Diamantini 1. N.E. Bieniek, D’Hulst. ALL. De Giorgi.

IMPIANTO: Palasport di Cisterna di Latina. SPETTATORI: 1.680.

ARBITRI: Lot, Moratti.

DURATA SET: 31′, 27′, 27′, 31′; TOT: 116′.

MVP: Rychlicki (Cucine Lube Civitanova).

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Leo Shoes Modena 0-3 (13-25, 19-25, 20-25) – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke 0, De Barros Ferreira 14, Caneschi 5, Miskevich 5, Grozdanov 8, Di Martino 0, Sorgente (L), Van Tilburg 5, Alfieri 0, Mauti (L), Fey 0. N.E. Battaglia, Scopelliti. ALL. Colucci. Leo Shoes Modena: Christenson 2, Anderson 14, Bosii 8, Zaytsev, Kaliberta 11, Mazzone 11, Iannelli (L), Rossini (L), Estrada Mazorra 1, Pinali 1, Salsi 0. N.E. Bednorz, Sanguinetti. ALL. Giani.

IMPIANTO: PalaCoccia di Veroli. SPETTATORI: 1.287.

ARBITRI: Spinnicchia, Rapisarda.

DURATA SET: 22′, 25′, 25′; TOT: 72′.

MVP: Anderson (Leo Shoes Modena).

Gas Sales Piacenza – Calzedonia Verona 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-15) – Gas Sales Piacenza: Cavanna 2, Berger 9, Krsmanovic 12, Nelli 15, Kooy 17, Stankovic 13, Fanuli (L), Scanferla (L), Paris 0, Fei 1, Botto 1. N.E. Yudin, Tondo, Pistolesi. ALL. Gardini. Calzedonia Verona: Spirito 3, Muagututia 10, Solé 7, Boyer 18, Asparuhov 11, Cester 10, Donati (L), Kluth 1, Marretta 0, Bonami (L), Chavers 0. N.E. Aguenier, Birarelli, Franciskovic. ALL. Stoytchev.

IMPIANTO: Pala Banca di Piacenza. SPETTATORI: 1.956.

ARBITRI: Boris, Canessa.

DURATA SET: 32′, 33′, 29′, 25′; TOT: 119′.

MVP: Kooy (Gas Sales Piacenza).

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 3-0 (25-28, 25-17, 25-21) – Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Leon 14, Podrascanin 8, Atanasijevic 9, Lanza 13, Russo 10, Ricci (L), Zhukouski 0, Colaci (L), Piccinelli 0, Taht 0. N.E. Hoogendoorn, Plotnytskyi, Biglino. ALL. Heynen. Vero Volley Monza: Orduna 1, Dzavoronok 9, Beretta 3, Kurek 10, Louati 4, Yosifov 5, Federici (L), Galassi 0, Sedlacek 0, Goi (L), Calligaro 0, Buchegger 5. N.E. Capelli, Ramirez, Pita. ALL. Soli.

IMPIANTO: Pala Barton di Perugia. SPETTATORI: 3.162.

ARBITRI: Goitre, Cesare.

DURATA SET: 29′, 25′, 27′; TOT: 81′.

MVP: Lanza (Sir Safety Conad Perugia).

Allian Milano – Consar Ravenna 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) – Allianz Milano: Sbertoli 3, Gironi 1, Clevenot 9, Abdel-Aziz 23, Petric 7, Kozamernik 10, Hoffer (L), Alletti 3, Pesaresi (L). N.E. Weber, Basic, Izzo, Okolic. ALL. Piazza. Consar Ravenna: Saitta 1, Lavia 6, Cortesia 5, Vernon-Evans 7, Cavuto 9, Grozdanov 8, Marchini (L), Recine 0, Batak 0, Kovacic (L), Ter Host 0, Stefanini 0. N.E. Alonso, Bortolozzo. ALL. Bonitta.

IMPIANTO: Allianz Cloud (Palalido) di Milano. SPETTATORI: 2.071.

ARBITRI: Santi, Sobrero.

DURATA SET: 28′,28′,23′; TOT: 79′.

MVP: Abdel-Aziz (Allianz Milano).

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 ( 25-23, 25-23, 13-25, 25-21) – Itas Trentino: Giannelli 3, Russell 12, Candellaro 7, Vettori 14, Cebulj 10, Lisinac 5, De Angelis (L), Daldello 0, Grebennikov (L), Djuric 0, Sosa Sierra 4, Codarin. N.E. Kovacevic, Micheletto. ALL. Lorenzetti. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 3, Defalco 22, Chinenyeze 7, Drame Neto 17, Carle 6, Mengozzi 8, Sardanelli (L), Rizzo (L), Vitelli 0, Marsili 0, Hirsch 1, Ngapeth 6. N.E. Pierotti. ALL. Cichello.

IMPIANTO: BLM Group Arena di Trento. SPETTATORI: 3.339.

ARBITRI: Puecher, Caretti.

DURATA SET: 32′, 29′, 26′, 27′; TOT: 114′.

MVP: Grebennikov (Itas Trentino).

TURNO DI RIPOSO: Kioene Padova.

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova 42, Sir Safety Conad Perugia 36, Leo Shoes Modena 34, Itas Trentino 33, Allianz Milano 33, Kioene Padova** 18, Calzedonia Verona 18, Consar Ravenna 18, Gas Sales Piacenza 15, Vero Volley Monza 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia** 9, Top Volley Cisterna* 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

** 2 partite in meno

* 1 partita in meno