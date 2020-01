Pallavolo Maschile SuperLega: il programma dei match e dove vederli, 19 gennaio

PALLAVOLO MASCHILE SUPERLEGA , 3a GIORNATA DI RITORNO

Si ritorna già in campo, dopo solo 3 giorni, per la 3a giornata del girone di ritorno di SuperLega. Il programma della terza giornata di ritorno prevede tutti i match il giorno 19 gennaio alle ore 18.

Vediamo in dettaglio i match.

La prima sfida è quella tra la Top Volley Cisterna e la Cucine Lube Civitanova, rispettivamente dodicesima con 9 punti e prima con 39 punti. Cisterna arriva dal turno di riposo e quindi l’ultima gara risale al 26 dicembre 2019 persa 3 a 1 contro Perugia mentre Civitanova arriva dalla prima sconfitta in campionato, 3 a 2 contro Milano, e cerca subito il riscatto. Il match si disputerà al Palasport di Cisterna di Latina e sarà visibile su RAI Sport.

Sora, l’ultima della classe, sfida la Leo Shoes Modena piazzata al terzo posto in classifica a -2 da Perugia. Sora arriva da un bel match perso al tie break contro la Consar Ravenna mentre Modena arriva dal derby vinto contro Piacenza per 3 a 0. Il match si disputerà al PalaCoccia e sarà visibile solo in streaming su Eleven Sports.

La Gas Sales Piacenza sfida la Calzedonia Verona, rispettivamente decima con 12 punti e ottava con 18 punti. Piacenza arriva dalla sconfitta contro Modena per 3 a 0 mentre Verona arriva da un ottimo match contro Perugia perso solo al tie break. Il match si disputerà al Pala Banca e sarà visibile solo in streaming su Eleven Sports.

La Sir Safety Conad Perugia, seconda in classifica, sfida il Vero Volley Monza piazzata al nono posto a -3 dalla zona PlayOff. La Sir arriva dalla vittoria al tie break contro Verona mentre Monza dalla sconfitta contro Trento. Il match si disputerà al Pala Barton e sarà visibile solo in streaming su Eleven Sports.

L’ Allianz Milano, l’unica squadra a battere Civitanova, sfida la Consar Ravenna piazzata al settimo posto con 18 punti. Milano arriva da un Super Match contro Civitanova, dove ha inflitto un 3 a 2, vincendo il tie break partendo dal 10 – 8 Civitanova e chiuderlo 15 – 10 a favore; mentre Ravenna viene dalla vittoria in rimonta al tie break contro Sora. Il match si disputerà all’ Allianz Cloud e sarà visibile solo in streaming su Eleven Sports.

Infine l’ultimo match in programma è quello tra l’ Itas Trentino che sfida in casa il Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, rispettivamente quarta con 30 punti e undicesima con 9 punti a rischio retrocessione. Trento arriva dalla vittoria per 3 a 0 contro Monza mentre Vibo Valentia non ha disputato il suo match per rinvio. Il match si disputerà alla BLM Group Arena e sarà visibile solo in streaming su Eleven Sports.

Riposa la Kione Padova, che non scende in campo dal 26 dicembre.