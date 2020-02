Allianz Powervolley Milano analisi della sconfitta contro Trento

Ripartire dal primo set e mezzo contro Trento è una sorta di sentenza per l’Allianz Powervolley Milano. All’indomani della sconfitta contro l’Itas nello scontro diretto per il quarto posto, Milano riflette sulle dinamiche che hanno portato al successo avversario dopo avere fatto proprio il primo parziale e messo 4 punti di distacco nel secondo sul 17-13. Dal possibile 2-0, la gara è cambiata in favore dei trentini che con il 3-1 finale hanno allontanato Milano dal quarto posto, distante ora 6 punti.

Sbertoli e compagni, nel confronto contro Trento, non hanno demeritato, dimostrando ancora una volta la possibilità di poter tranquillamente competere ad altissimo livello, cedendo solo alla verve di Kovacevic che, a partita in corsa, ha cambiato le sorti della sua squadra. Dettagli, situazioni, episodi che, nell’equilibrio globale della sfida, hanno fatto la differenza. Pesantemente. ” Il momento chiave è stato il secondo set – analizza Nicola Pesaresi – ,dove abbiamo sprecato più di qualcosa. Dovevamo provare a portare a casa noi quel parziale, poi è stata brava Trento che ha riaperto la partita con l’ingresso di Kovacevic. Ce la siamo giocata a viso aperto, mi è mancato qualcosa negli altri set. E’, però, quel qualcosa che ci siamo detti già da qualche settimana: dobbiamo riuscire da qui alla fine della stagione a colmare questo gap e limare i nostri errori per rimanere attaccati al treno delle prime quattro”.

Non sono bastati i 26 punti di Nimir e i 16 di Clevenot (tornato a giocare in posto 4), ma la differenza non è stata tanto sul piano tecnico, quanto sul piano mentale. Trento ha messo in campo più carattere, giovando anche della componente ambientale giocando tra le mura casalinghe, cose sulla quale Milano è stata probabilmente più carente. Ora l’obiettivo è semplice: il primo set e mezzo parla chiaro, sarà necessario aggiungere più costanza, anche perché domenica ci sarà una nuova grande sfida contro Modena. ” Si, è vero – conclude Pesaresi -. Sarà un’altra partita difficile in un palazzetto tra i più caldi d’Italia. Ci vorrà tanta energia e determinazione per provare ad ottenere la vittoria. Scenderemo in campo per questo, consapevoli delle difficoltà che presenta una gara di questo tipo “. Un’altra chance per l’Allianz Powervolley che sulla carta chiude i big match proprio in terra emiliana. Comunque la possibilità di riscatto e di iscrivere la propria storia nel girone di ritorno per Milano è ghiotta e da non lasciarsi sfuggire.