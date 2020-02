Champions League Pallavolo, Ceske Budejovice-Trento: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 19 febbraio

Trentino Volley alla caccia dei Quarti di Finale di Champions League

Pallavolo Maschile- La squadra di coach Lorenzetti dopo la sfida di domenica contro la Leo Shoes Modena è pronta a scendere in campo a soli tre giorni di distanza e lo farà oggi 19 febbraio 2020 ore 17:00 contro il Ceske Budejovice nella fase a girone di Champions League. Trento si trova seconda in classifica alle spalle della Cucine Lube Civitanova, che è già matematicamente prima e quindi ai quarti di finale, mentre la squadra Ceca è terza in classifica alle spalle dell'Itas Trentino per soli tre punti. Per Trento l'unico modo per passare ai quarti è vincere questo mach per poi passare tra le migliori seconde, con qualsiasi punteggio. Angelo Lorenzetti dovrà fare a meno solo di Mitar Djuric, che in pieno accordo con la società salterà la trasferta europea perchè impegnato nella stessa giornata a sostenere l'esame di italiano necessario per ottenere la cittadinanza italiana. Ci saranno a disposizione di Lorenzetti Alessandro Michieletto e Uros Kovacevic, il secondo verrà tenuto a riposo come accaduto nel match di domenica contro Modena precauzionalmente per un affaticamento muscolare.

CLASSIFICA POOL A

Cucine Lube Civitanova 15 punti (5 W-0L)

Itas Trentino 8 punti (3W-2L)

VK Ceske Budejovice 5 punti (2W-3L)

Fenerbahce 2 punti (0W-5L)