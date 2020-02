Champions League pallavolo femminile, altro brillante traguardo per Conegliano che e’ riuscita a qualificarsi per i quarti di finale con un turno di anticipo.

Nella penultima giornata del girone le pantere hanno vinto in trasferta contro il Vasas Obuda Budapest per 0-3 ( 12-25, 19-25, 13-25).

Partita senza storia, coach Daniele Santarelli approfitta per dare riposo alle titolari che solo qualche giorno fa si sono rese protagoniste della vittoria della Coppa Italia al Palayamamay.

E’ salita in cattedra Rapha Folie autrice di una prestazione stellare, alla fine i punti a referto per lei sono stati 19.

Ancora una prestazione convincente per Conegliano che dimostra di poter contare anche e soprattutto su una panchina di assoluto livello . Enweonwu e Ogbobu hanno firmato rispettivamente 8 e 11 punti.

Una vittoria importante che consente alle pantere di staccare con una partita di anticipo il pass per i quarti di finale Champions League pallavolo femminile ed essere sicura del primo posto del girone.

Il trofeo continentale costituisce senza dubbio uno dei grandi obiettivi di stagione, la partenza quest’anno nella competizione e’ stata a dir poco esplosiva.

Tutto ancora e’ da costruire, questo è evidente, ma l’ambizione e la voglia di questa squadra di fare filotto e vincere tutti e cinque i titoli stagionali e’ grande.

Supercoppa italiana, Coppa Italia e soprattutto mondiale per Club sono già stati messi in bacheca, si può continuare a sognare in grande.