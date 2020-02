Champions League pallavolo femminile, bella vittoria di Novara in Ucraina contro il Khimik Yuzhny per 0-3 (14-25, 14-25, 12-25) e primato del giorone confermato in attesa della sfida di oggi tra il Lodz e lo Stoccarda.

Alla vigilia c’era qualche preoccupazione visto e considerato che nell’ultima uscita le piemontesi avevano perso in casa contro Monza il quarto di finale di Coppa Italia .

Si temeva poi che le ucraine si potessero esaltare di fronte al proprio pubblico. Così non e’ stato, la vittoria e’ stata perentoria con parziali davvero pesanti.

Questo il commento post partita della giocatrice di Novara Chiara Di Iulio : ” Sapevamo che era una partita da vincere a tutti i costi, il cui risultato era fondamentale per il nostro cammino europeo. Volevamo una vittoria e anche una prestazione positiva e credo sia stato importante ottenere dei parziali netti, senza mai avere cali di attenzione o senza mai concedere alle avversarie di prendere troppa fiducia. Tra due settimane c’e’ il match decisivo con Lodz per il passaggio del turno, una sfida cruciale e da non sbagliare. Prima però ci aspetta un ciclo di tre partite durissime in campionato da cui dovremo provare a trarre il massimo . ”

Con la vittoria in questa quinta giornata Champions League pallavolo femminile Novara nel Pool C e’ salita a 11 punti consolidando il primato. Al secondo posto il Lodz a 8 punti e poi lo Stoccarda a 7, oggi sfida Stoccarda-Lodz.

Una vittoria netta

Una vittoria netta dunque e importantissima quella ottenuta in Ucraina dalle ragazze di coach Massimo Barbolini che hanno dimostrato di aver metabolizzato l’uscita a sorpresa dai quarti di finale di Coppa Italia contro Monza.

Vincere ieri era di fondamentale importanza, un passo falso avrebbe compromesso la corsa al passaggio del girone. Non c’e’ stata storia, Novara comunque nelle occasioni importanti dimostra di essere squadra che difficilmente sbaglia, questo lascia ben sperare i tifosi piemontesi anche in vista del match decisivo contro il Lodz.

Ora a Chirichella e compagne, indipendentemente dal risultato della sfida tra Stoccarda e Lodz, per passare il girone basterà un successo nell’ultima sfida contro le polacche.

Non bisognerà certo abbassare la guardia anche perchè la partita avrà un alto tasso di difficoltà.

Si gode comunque per il momento Novara questa convincente vittoria in Ucraina e si prepara a rituffarsi ora nel clima campionato.

C’e’ da provare ad accorciare la distanza in classifica da Conegliano che guida, domenica in programma il big match della 4.a di ritrono, la trasferta insidiosa al Palayamamay contro Busto Arsizio.

Un match che mette una di fronte all’altra le più accreditate rivali delle pantere per la conquista dello scudetto.

Se la finale di Coppa Italia ha evidenziato come al momento la distanza da Conegliano sembri incolmabile, la sfida tra Busto e Novara comunque ha una grandissima importanza perchè potra’ forse decretare chi tra le due possa lanciare la vera sfida alle ragazze di coach Santarelli.

Lo scudetto quest’anno si assegnerà in gara secca quindi tutto puo’ succedere, la cosa importante in questa fase di stagione è trovare continuità di vittorie per acquisire sempre maggiore consapevolezza nelle proprie forze.