Champions League pallavolo femminile, Novara passa il girone, bene Conegliano

Champions League pallavolo femminile, doveva vincere Novara per essere sicura di passare il girone e così è stato. Le ragazze di coach Massimo Barbolini in casa contro il Lodz di Cuccarini hanno vinto 3-0 e sono quindi passate come prime del pool garantendosi anche il vantaggio di essere testa di serie in vista del sorteggio dei quarti di finale.

Ottima la risposta quindi delle piemontesi dopo la brutta domenica al Palaverde durante la quale non c’era stata storia nella sfida contro Conegliano.

A proposito di pantere, la squadra di Daniele Santarelli ha chiuso il girone vincendo in casa per 3-0 contro le francesi del Nantes.

Atra bella prestazione per Egonu e compagne che hanno da subito spazzato via le poche residue speranze di passaggio del turno delle francesi.

Tornando alla vittoria di Novara, da sottolineare la bravura della squadra che dopo la sconfitta nel girone contro lo Stoccarda aveva visto complicarsi la situazione del pool.

Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono state brave a mantenere calma e lucidità e ad affrontare tutte le sfide con la giusta concentrazione e grinta che hanno consentito di centrare l’obiettivo.

Continua quindi l’avventura in Champions League, Chirichella e compagne proveranno a difendere il trofeo alzato al cielo lo scorso maggio.