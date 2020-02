Champions League pallavolo femminile, partita fondamentale oggi per Novara che si appresta a giocare la quinta partita del girone .

Il match e’ in programma alle 17 ora italiana. Piemontesi in Ucraina dove affronteranno il Khimik Yuzhny, al momento le ragazze di coach Massimo Barbolini guidano il pool con il Lodz ma la situazione e’ ancora in bilico e lo Stoccarda ha ancora concrete possibilita’ di qualificazione.

Servira’ una partita convincente per superare le padrone di casa che nonostante l’ultimo posto in classifica vorranno ben figurare di fronte ai propri tifosi e dare filo da torcere a Chirichella e compagne.

A questo turno fondamentale di Champions League pallavolo femminile Novara arriva con l’amaro in bocca dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia. Un’uscita forse inaspettata , una sconfitta subita in casa contro Monza che ha tolto alle piemontesi la possibilità di giocarsi il primo trofeo del 2020 nella splendida cornice del Palayamamay.

E’ passata però quasi una settimana da quella serata storta e quindi certamente il gruppo avrà avuto modo di resettare e di trovare la giusta concentrazione in vista dell’importantissimo appuntamento di Champions League.

Passare il giorne sicuramente uno dei grandi obiettivi stagionali di Novara che vuole difendere la prestigiosa coppa conquistata a Berlino lo scorso maggio.