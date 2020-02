Champions League pallavolo femminile, Scandicci perde contro il Vakifbank Istanbul in casa nella penultima partita del girone.

La squadra di Luca Cristofani ha subito uno 0-3 ( 26-28, 19-25, 21-25) che ha dimostrato tutta la forza della corazzata turca.

Hanno lottato soprattutto nel primo parziale le toscane , il set e’ stato deciso ai vantaggi. Nei successivi due l’esperienza delle turche forse ha fatto la differenza , sono arrivati tre punti molto importanti per la squadra di Guidetti.

Ecco le parole di coach Cristofani : ” Loro con Barstch sono un’altra squadra, lo hanno dimostrato. E’ una giocatrice che gli da grande equilibrio. Noi abbiamo fatto un ottimo primo set, basta guardare i dati: abbiamo fatto percentuali di attacco eccezionali. Gli episodi poi non ci hanno consentito di vincere il set. Nel secondo set loro sono state brave a cercarci sui punti deboli di ricezione. Nel terzo set il trauma occorso a Pietrini ci ha demoralizzato. ”

Nel terzo parziale a causa di uno scontro di gioco con Malinov, Pietrini e’ costretta ad uscire per un colpo al capo.

Con questa sconfitta le toscane vengono scavalcate dalle turche che guidano il girone B a 12 punti. Malinov e compagne seconde a 10 punti , il 18 febbraio contro Maribor cercheranno la vittoria in trasferta per il passaggio del girone.