Champions League pallavolo femminile, Scandicci vola ai quarti di finale vincendo in trasferta 1-3 ( 25-22, 20-25, 20-25, 14-25) sul campo del Maribor .

Brave le ragazze di coach Cristofani a rimanere lucide e concentrate dopo aver perso il primo set.

Alle toscane serviva una vittoria per essere sicure del passaggio del girone e il successo è arrivato puntuale.

Una grande soddisfazione per la societa’ quella di essere riusciti a centrare l’obiettivo dei quarti e di essere tra le otto migliori squadre di Europa.

Un cammino in Champions League certamente positivo e che dimostra come la squadra stia acquisendo sempre di più la consapevolezza di essere una squadra che può puntare a far bene anche fuori dall’Italia.

Certo serve una continuità di risultati che quest’anno è mancata soprattutto in regular season. Se si vuole puntare a colmare il gap da Conegliano bisognerà migliorare in questo senso.

Queste le parole di coach Cristofani dopo la partita : ” Sono partite un po’ particolari, nel senso che anche nel primo set siamo sempre stati in vantaggio, poi loro hanno fatto il break in battuta con una giocatrice che ha trovato il filotto positivo. Noi siamo ancora più rimaneggiati del solito e quindi facciamo un po’ di fatica in ricezione. Episodio a parte il match comunque è stato abbastanza controllato, siamo sempre stati in vantaggio, sempre tranquilli, quindi bene così. Sono onorato di tutto quello che mi sta accadendo, ma non abbiamo tempo neanche per fermarci ad esultare. Rientriamo stasera in Italia e lavoreremo anche sul pullman. ”