Champions league pallavolo femminile, sorteggio quarti, ecco le avversarie delle italiane

Champions League pallavolo femminile, si sono effettuati ieri giovedì 20 febbraio i sorteggi dei quarti di finale.

Grande soddisfazione per il volley italiano che ha visto tutte e tre le squadre impegnate nella competizione superare i gironi.

Le pantere dell‘Imoco Volley Conegliano affronteranno le tedesche dello Stoccarda . L’andata sarà in Germania. Una squadra temibile da affrontare con attenzione, Egonu e compagne stanno attraversando un periodo di forma straordinario, chiaro che ora si entra nella fase caldissima della stagione e bisognerà continuare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione.

Non è stata fortunata nel sorteggio Novara che affronterà nei quarti di finale Champions League pallavolo femminile le fortissime turche del Fenerbahce Opet Istanbul , gara di andata in Turchia.

Per quanto riguarda Scandicci, la squadra avversaria sarà un’altra turca, l’Eczacibasi Istanbul , prima gara di andata in Toscana.

Queste le parole di coach Luca Cristofani : ” Quando si arriva tra le prime otto d’Europa tutte le squadre sono molto impegnative e forti. L’Eczacibasi Vitra è una grande squadra , noi però giocando la prima in casa dobbiamo subito riuscire a fare un risultato positivo. ”

Le date della gara di andata

Sono ancora da confermare le date delle gare di andata, Novara Conegliano e Scandicci comunque giocheranno tra il 3 e il 5 marzo.

Delle italiane l’unica a giocare la prima in casa sarà Scandicci. Contro una corazzata come l’Eczacibasi che fa del fattore campo uno dei suoi punti di forza, come ha sottolineato il coach Luca Cristofani sarà essenziale fare una grande prestazione nell’andata in Toscana.

Il livello di tutte le squadre è alto quindi qualsiasi risultato diventa a questo punto possibile. Novara la detentrice della Coppa proverà a superare l’ostacolo dei quarti contro un’altra squadra davvero molto forte.

Conegliano probabilmente avrà l’impegno sulla carta più semplice, guai però ad abbassare la guardia , le tedesche hanno già dimostrato di essere riuscite a battere una squadra forte come Novara .

Soddisfazione per le italiane

Soddisfazione per le tre italiane che sono comunque già riuscite a passare il girone e a posizionarsi tra le otto squadre più forti in Europa.

Conegliano sta facendo una stagione da record, già tre titoli conquistati, le campionesse del mondo proveranno a salire anche sul tetto d’Europa.

Anche Novara e Scandicci hanno dimostrato in questi prima parte di Champions League tutto il loro valore. Una qualificazione conquistata all’ultima giornata segno dell’alto livello di tutte le squadre della competizione.

Certamente per l’Italia un motivo di gioia e di orgoglio quello di avere le tre proprie rappresentanti a giocarsi i quarti di finale.

Ancora nei ricordi di tutti la finale tutta italiana dello scorso maggio tra Novara e Conegliano. In quell’occasione furono le piemontesi a festeggiare lasciando ancora una volta le pantere a bocca asciutta nella Champions League.

Un quarto di finale per Scandicci e Novara molto impegnativo, le due corazzate turche vogliono recitare un ruolo da protagonista, servirà una grandissima prestazione delle squadre italiane per centrare l’obiettivo.

Comunque il livello della nostra pallavolo cresce anno dopo anno, anche per le giocatrici italiane in campo giocare partite di questo livello non può che tornare utile anche in ottica nazionale.